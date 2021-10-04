要顧你的好肝！免費腹部超音波BC肝檢查　反應超熱絡

▲安泰醫院ＢＣ肝檢查 。（圖／安泰醫院提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

財團法人肝病防治學術基金會與安泰社團法人安泰醫院聯合舉辦「2021你今年超了沒 BC肝防治總動員，免費腹部超音波活動」，民眾反應熱烈，不到2天150個名額就報名額滿。

配合防疫規定，安泰醫院特地將活動時間選在週日，避開平常日就醫的民眾，更能隔出更大的空間讓參加活動的民眾可以等候，並進行B、C肝衛教說明。

安泰醫院胃腸肝膽科石志安主任表示，醫院一直致力於肝炎的篩檢與治療，近幾年來的亮眼成績更是獲得民眾肯定。這 次面對近150名前來篩檢的民眾，安泰胃腸肝膽科全員出動，同時段有4位醫師進行超音波檢查，在3小時完成150位檢查工作。

他再三強調，愛肝不是一時，而是一生一世，民眾應該重視肝病防治，也提醒鄉親不要放棄政府補助45歲至79歲，每人一生一次免費B、C肝篩檢的福利。

安泰醫院蘇清泉榮譽院長呼籲民眾，不管有沒有B、C肝，40歲以上民眾建議每年要照一次腹部超音波，若有B、C肝帶原者則是半年一次。安泰醫院有專業的胃腸肝膽科醫師團隊及已購置高階超音波設備來為民眾服務，一次腹部超音波檢查，肝、膽、腎、胰、脾臟等都照到了，CP值非常高。

根據衛福部統計，2019年全台多達5萬人死於癌症，其中7800人因肝癌病逝，高居10大癌症死因第2位；而肝臟是沉默的器官，因為肝臟疾病的症狀不明顯，常讓人誤以為只是小毛病而忽略，常等到不舒服才來做檢查時已發現來不及治療。肝癌迄今仍是國人癌症的殺手之一，早期發現肝癌，盡早治療，可以挽救自己生命以及家人安寧。