電動自行車充電時自燃起火　消防局：電動車切勿自行改裝

▲台南市消防局呼籲民眾切勿任意改裝電動機車電池，以免發生起火意外釀災。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

電動車輛為未來趨勢，其市佔率逐年增加，電動車輛火災案件時有所聞，且有遞增的趨勢，台南市消防呼籲民眾在使用上要多加留意！

2021年9月底於台南市東區發生一起電動車輛停放於室內充電狀態下，鋰電池模組冒煙情形，所幸住戶及早發現並立即將電動車輛牽出騎樓空曠處，不久後就自燃發火。消防局受理報案後立即派遣4個消防分隊前往滅火搶救，並由中隊部前往指揮搶救，到達時發現係停放於騎樓空曠處電動自行車起火燃燒中，尚無延燒之虞，消防車立即出水冷卻滅火，不久後火勢順利撲滅，並無造成擴大延燒。

2021年7月底於台南市永康區1家醫院室外露天機車停車場，發生一起電動機車停放狀態，腳踏板處自行改造加裝之鋰電池模組自燃發火案件。醫院守衛發現火災後撥打119電話報案，消防局立即派遣轄區消防分隊前往滅火搶救，到達時發現係露天機車停車場停放電動機車起火燃燒，所幸其鄰近處並無停放機車或汽車，消防車立即出水冷卻滅火，不久後火勢順利撲滅，並無造成擴大延燒。

上述2件電動車輛火災，所幸起火車輛周圍均無放置可燃物或車輛，並在消防人員的迅速滅火搶救下，火勢僅侷限於起火電動車輛，並無造成延燒，試想倘若發生於集合住宅或停車場（機車密集處），後果將不堪設想。

鑑於相關案例發生，消防局提供下列建議，在您選購或使用時多加留心，以降低電動車輛發生火災風險。1、請選購具有合格標章之原廠電動車輛。2、電動車輛請勿自行改造鋰電池模組、勿自行改造提升馬力或增速，請依據原廠手冊使用、保養，才能降低火災風險。3、電動車輛充電或停放時，周圍請勿放置可燃物或停放其它車輛，應保持適當距離之防火間隔，以防止電動車輛不幸自燃發火時造成延燒。4、電動車輛充電完成時，請拔除充電插頭，以避免當安全裝置故障失效時，發生「過充」情形而引發火燒車。5、電動車輛、電池模組應避免摔碰或撞擊。尤其電池應避免穿刺。6、停放處應儘量避免陽光直射或高溫等環境。7、一旦發現鋰電池模組有膨脹、變形或異常高溫時，請連絡原廠檢修，避免騎乘。

市長黃偉哲呼籲市民朋友，請勿任意改裝或變造電動車輛，只為增加行駛里程或提高馬力車速，而疏忽電動車輛之安全性，造成無法預期的危害。消防局李明峯局長提醒民眾，請選購具有合格標章之原廠電動車輛，並依照產品說明書登載事項駕駛使用或維護，行駛或充電時隨時注意車輛、電池情況，以防範電動車輛發生火災。