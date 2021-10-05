台東民宅倉庫屋頂起火　2警路過機警拉水管撲滅

▲鸞山派出所警員拉水管滅火。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣鹿野鄉鸞山部落有位民眾，3日下午4時左右在住家整理環境，欲焚燒砍除的雜草做為有機肥之用，熟料未完全熄滅的星火，隨風飄至倉庫屋頂上方點燃樹葉引發火警，還好被剛好路過該處的鸞山派出所所長簡文龍及警員鍾慶義等2員發現，除立即撥打119請消防隊前來外，同時引水管與屋主協力滅火；後經消防隊人員檢視火場，確認火苗已全數撲滅，現場亦無人員傷亡；民眾對於警察即時伸援一再表示感謝，爾後也會多加注意，避免意外再次發生！

昨天下午4時許，鸞山派出所所長簡文龍及警員鍾慶義於轄區實施弱勢家庭訪查及轉贈物資時，突然發現有戶民宅屋頂冒著煙，並竄出火苗，兩員除立即撥打119請消防隊前來滅火外，剛好看到該戶屋外有條水管，遂請屋主打開水龍頭，拿著水管先行撲救，所幸發現的早，且在2名員警通力合作下，於短短的5分鐘內就順利將火勢控制住；隨後消防人員火速抵達，且以專業器具確認已無殘火；後經屋主表示，因為假日在家整理住家環境雜草，想說焚燒後的灰燼，可以當成有機肥料，離去時以為火已熄滅，但灰燼星火可能被強風吹向屋頂，且屋頂上又剛好堆積了些落葉，因此才引發這場火勢；所幸鸞山派出所2名員警路過，機警處置並立即協助撲滅火勢，才沒釀成大禍，真是不幸中的大幸，真的很感謝大家！

關山警察分局提醒民眾，「星星之火、足以燎原」這句話就是在提醒大家，燃燒東西或是烤肉結束時，務必檢視火苗是否已完全撲滅，千萬別因一時的疏忽，而造成不可逆的災(傷)害！