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社會 社會焦點 保障人權

阿北現身！陳柏惟曾撞傷他肇逃　鄰轟：年輕人都學他台灣沒救了

記者吳奕靖／高雄報導

立委陳柏惟在10年前發生車禍，結果他肇事逃逸，現在整個事件被翻出來，引發社會關注討論。當初被撞的阿公也隨之曝光！現在已高齡80幾歲，10年前還能騎車兜風，車禍發生後留下後遺症，走路很不自然，而鄰居知道肇事者竟然是立委陳柏惟，都替老先生抱不平，大罵「教壞小孩」。

▲立委陳柏惟10年前撞上白老先生後肇事逃逸 。（圖／民眾提供）

▲立委陳柏惟10年前撞上白老先生後肇事逃逸 。（圖／民眾提供）

來到高雄市前鎮區的小巷當中，白髮蒼蒼的坐在門口的老先生，就是10年前被陳柏惟撞傷的當事人，現在已經80多歲，行動看起來有些緩慢、不自然。10年前的他喜歡騎機車到處兜風，不過就在車禍之後，現在只能勉強騎腳踏車。老先生車禍這件事鄰居都知道，只是不知道肇事者是誰，現在終於知道是當今立委陳柏惟。

鄰居說：「肇事逃逸耶，他那時候不知道有沒有酒駕，也不知道呀，他沒天沒地呀，教壞我們的大小孩子，年輕人如果都學他那樣，台灣沒救了。」

2011年9月底，某日清晨6點半左右，當時陳柏惟開著車突然在巷子口變換車道，準備要回家的老先生正穿越馬路，被撞倒在地上，沒想到陳柏惟沒有停車下來查看，而是繼續開車前進。鄰居轉述當時還好有附近的人經過，「剛好看到白先生被撞到，嚇一跳說這不是白先生嗎，趕緊打電話通知家裡的人。」
▲▼立委陳柏惟坦承肇逃。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委陳柏惟坦承肇逃。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼資深媒體人黃揚明接獲爆料，出示陳柏惟曾經肇事逃逸證據。（圖／翻攝自黃揚明粉絲專頁）

▲資深媒體人黃揚明接獲爆料，出示陳柏惟曾經肇事逃逸證據。（圖／翻攝自黃揚明粉絲專頁）

當年70幾歲的老先生被送往醫院急救，檢查發現有顱內受傷，而且硬腦膜下腔出血，住院一段時間才回到家中休養。警方追查肇事者調閱附近監視器，循線找上陳柏惟，雖然當下他承認肇逃，但事件拖到隔年3月底，他才跟老先生和解，幾乎是過失傷害追訴期6個月的最後期限。現在鄰居知道當初的肇逃駕駛是陳柏惟，還選上立委，除了驚訝之外，更對當初他肇事逃逸的行徑難以忘記。

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