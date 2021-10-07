　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

白宮國安顧問蘇利文與楊潔篪瑞士會談　關切中共軍事擾台行為

▲▼美國白宮國安顧問蘇利文與日本、南韓國安高層2日舉行會議。（資料照／達志影像）

▲白宮國安顧問蘇利文。（資料照／達志影像）

文／中央社記者江今葉華盛頓5日專電

白宮國安顧問蘇利文本週將在瑞士蘇黎世與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪會晤。這是9月初美國總統拜登與中國國家主席通話後的美中後續對話，尋求負責任處理美中競爭。

白宮國家安全會議今天以發言人霍恩（Emily Horne）名義發布蘇利文（Jake Sullivan）本週前往瑞士蘇黎世、比利時布魯塞爾與法國巴黎的行程。

新聞稿表示，蘇利文將在蘇黎世與楊潔篪會晤，這是拜登與習近平9月9日二度通話後的美中後續對話，繼續尋求負責任地處理美中競爭。

蘇利文隨後將轉往布魯塞爾與巴黎，和北大西洋公約組織（NATO）盟邦國安顧問、歐洲聯盟執行委員會（European Commission）與歐洲理事會（European Council）官員會晤。蘇利文將重申跨大西洋聯盟的重要性，就一系列共同利益進行磋商外，也將利用機會向歐洲盟友與合作夥伴匯報與楊潔篪的會談內容。

▲▼楊潔篪。（圖／達志影像／美聯社）

▲楊潔篪。（圖／達志影像／美聯社）

蘇利文與楊潔篪的歐洲會晤，最早由南華早報披露。報導引述知情人士指出，「他們的目標是重建溝通管道，並落實習近平和拜登達成的共識」。

楊潔篪與蘇利文本週會面，是拜登上台後雙方官員再次面對面會晤，但先前會面並無太多實質進展。今年3月18日，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與蘇利文共同會見楊潔篪與中國外交部長王毅等人，在阿拉斯加召開會談。會談不歡而散，中國批判美國式民主，美國官員則指控中國代表譁眾取寵。

中美關係在美國前總統川普時期急遽惡化，拜登政府也因香港、新疆與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫源等多項議題，持續對中國施壓。中國近來對台灣的軍事恫嚇持續升高，共機擾台數量頻創新高，也引來美國國務院與白宮高度關切。

ET快訊
2縣市防大雨！下週「圓規颱風」恐生成侵台　共伴效應帶劇烈降雨
180萬劑BNT今明到貨！第一批05:35抵台　郭台銘曝「超

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美官員：拜登及習近平計畫　年底前舉行線上峰會

投資人信心增強　美股收漲102點

白宮國安顧問蘇利文與楊潔篪瑞士會談　關切中共軍事擾台行為

快訊／德州高中校園發生槍擊案　多人受傷送醫

特斯拉被控種族歧視　離職非裔員工獲賠1.37億美元

巴西1990萬人在飢餓中掙扎　全國半數處糧食不安全　

道瓊指數開盤「大跌超過400點」　利率、通膨上升引發10月震盪

夜間演習直升機墜毀　突尼西亞3軍人殉職

失業男硬上「女友14歲女兒」　搞大肚子還不放過！改逼她吞吐洩慾

他在地鐵站露鳥解放　不小心「掏出真槍」射了！砰一聲下場超慘

朱俐靜罹乳癌曝「3副作用」　情斷12年男友消沉「反正走也是一個人」

跟誰走？父母走反方向讓女兒選　她見「黑衣爸爸」嚇：那邊好恐怖

《火神》義陽媽洪綺陽獨居過世！　享年51歲..劉冠廷「難過到說不出話」

兒子遊樂園爽坐「坑爹飛車」！　爸灑汗水拚命踩踏板送到最高點

鄭元暢曝林依晨懷孕「開賭盤猜性別」　轉頭逼問柯佳嬿：預產期什麼時候XD

陳柏惟遭控「10年前撞騎士肇逃」　道歉認：非抹黑，是刻在心上的事

群組訊息沒人回、狂傳語音洗版　各種APP聊天狀況！網：超寫實

周興哲神模仿《魷魚遊戲》狂舔椪糖！　「裂掉瞬間」反應笑翻ＸＤ

停紅燈狗硬坐「霸王車」強迫收編 騎士超緊張狂求：大哥下車啦QQ

獅子山颱風最快6日生成　「圓規」可能威脅更大！全台有雨

美官員：拜登及習近平計畫　年底前舉行線上峰會

投資人信心增強　美股收漲102點

白宮國安顧問蘇利文與楊潔篪瑞士會談　關切中共軍事擾台行為

快訊／德州高中校園發生槍擊案　多人受傷送醫

特斯拉被控種族歧視　離職非裔員工獲賠1.37億美元

巴西1990萬人在飢餓中掙扎　全國半數處糧食不安全　

道瓊指數開盤「大跌超過400點」　利率、通膨上升引發10月震盪

夜間演習直升機墜毀　突尼西亞3軍人殉職

失業男硬上「女友14歲女兒」　搞大肚子還不放過！改逼她吞吐洩慾

他在地鐵站露鳥解放　不小心「掏出真槍」射了！砰一聲下場超慘

美官員：拜登及習近平計畫　年底前舉行線上峰會

高鐵站設宜蘭四城吵翻　1週4次地主「惜售跳價」

陳柏惟肇逃傷者曝！被撞8旬翁掰咖　鄰居通報才撿回一命

抗議天王柯賜海落魄近況曝　深居陽明山家當剩2坪露營車

投資人信心增強　美股收漲102點

2縣市防大雨！下週「圓規颱風」恐生成侵台　共伴效應帶劇烈降雨

華航女機師突破性感染　醫揭1前提「Delta將三度犯台」

疫苗覆蓋率達7成時間點曝　降級解禁日子不遠了

對手許傑輝媽問「那個憑什麼拿兩獎」　新科視帝薛仕凌滿分回應

登峰造極籃球邀請賽　文化封后政大稱王

停紅燈狗硬坐「霸王車」強迫收編 騎士超緊張狂求：大哥下車啦QQ

國際熱門新聞

白枕鶴愛男飼養員　「人獸戀」生8孩

道瓊指數「大跌超過410點」　10 月持續震盪

即／德州高中校園發生槍擊案　多人受傷送醫

三角御飯糰吃了會嗜睡！超商「TOP3危險食物」出爐

200公斤男首次嘿咻　把女友「頂過頭」撞穿牆

他在地鐵站露鳥解放　不小心「掏出真槍」

失業男硬上「女友14歲女兒」還生子

網美護理師火辣自拍「性教育片」！慘遭衛道人士圍剿

美國安顧問蘇利文與楊潔篪會談　關切共機擾台行為

豆腐鯊擱淺亡！印尼居民們爽分食　下場慘了

他收購老舊ATM意外賺翻　進帳5.5萬

特斯拉判賠1.37億　非裔員工控歧視

人妻健身教練愛上女學員　老公爽邀三人行

《魷魚遊戲》藏身世秘密！老人竟是男主親爸

更多熱門

相關新聞

陸：楊潔篪抵蘇黎世　與美國安顧問會晤

陸：楊潔篪抵蘇黎世　與美國安顧問會晤

大陸《央視新聞》6日凌晨4時許報導，大陸外交部發言人華春瑩宣布，根據中美元首9月10日通電話達成的共識，經中美雙方商定，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，將同美國國家安全顧問蘇利文，在瑞士蘇黎世舉行會晤，雙方將就中美關係及有關問題交換意見。

傳楊潔篪今飛瑞士　與美國安顧問磋商「拜習會」

傳楊潔篪今飛瑞士　與美國安顧問磋商「拜習會」

視訊美兩黨代表　楊潔篪：盼美糾正對華政策

視訊美兩黨代表　楊潔篪：盼美糾正對華政策

支持聯手抗擊中國施壓　美聲援立陶宛

支持聯手抗擊中國施壓　美聲援立陶宛

楊潔篪視訊會晤凱瑞 籲中美合作須雙向互利

楊潔篪視訊會晤凱瑞 籲中美合作須雙向互利

關鍵字：

蘇利文楊潔篪

讀者迴響

熱門新聞

獨／女星洪綺陽獨居在家傳噩耗　友人證實逝世享年51歲　

白枕鶴愛男飼養員　「人獸戀」生8孩

護理師怒轟NanaQ說謊！「硬要吐地上」

即／高雄知名百貨男子墜樓死亡

連千毅看上大咖本土天王！心疼2年0收入…霸氣發通告

大雨報到下周圓規恐生成　水彈砸台灣

快訊／龍龍淚訴「要老K道歉這麼難嗎」

無關女權！龍龍淚崩「他們是性羞辱」

智商最高的TOP 3星座！

《魷魚遊戲》10大超扯BUG全被挖！

原來「打統編的發票」中獎可領！　財部揭冰山下「可領名單」

威脅更大！全台有雨　圓規颱風恐生成最靠近時間曝

即／高雄傳9槍響　駕駛拒檢撞飛機車

Albee激戰忘鎖門！男友媽親睹這幕

女機師突破性感染！諾富特隔離完返家確診

更多

最夯影音

更多
朱俐靜罹乳癌曝「3副作用」　情斷12年男友消沉「反正走也是一個人」

朱俐靜罹乳癌曝「3副作用」　情斷12年男友消沉「反正走也是一個人」
跟誰走？父母走反方向讓女兒選　她見「黑衣爸爸」嚇：那邊好恐怖

跟誰走？父母走反方向讓女兒選　她見「黑衣爸爸」嚇：那邊好恐怖

《火神》義陽媽洪綺陽獨居過世！　享年51歲..劉冠廷「難過到說不出話」

《火神》義陽媽洪綺陽獨居過世！　享年51歲..劉冠廷「難過到說不出話」

兒子遊樂園爽坐「坑爹飛車」！　爸灑汗水拚命踩踏板送到最高點

兒子遊樂園爽坐「坑爹飛車」！　爸灑汗水拚命踩踏板送到最高點

鄭元暢曝林依晨懷孕「開賭盤猜性別」　轉頭逼問柯佳嬿：預產期什麼時候XD

鄭元暢曝林依晨懷孕「開賭盤猜性別」　轉頭逼問柯佳嬿：預產期什麼時候XD

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面