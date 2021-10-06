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開學1個月狂忘帶東西！兒罰寫20遍「氣得4字反擊」　媽哭：好難教

▲開學1個月狂忘帶東西！兒罰寫20次「氣得4字補槍」　老媽心累：好難教。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲弟弟罰寫完不忘表達內心的不滿。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名母親昨夜無奈表示，才開學1個月，兒子老是忘東忘西，光聯絡簿就有4次忘了帶回家，於是要求他罰寫20遍；怎料，弟弟寫完不忘4字反擊，讓她哭笑不得，直呼「兒子好難教！」

這位媽媽在「爆怨公社」大吐苦水，表示開學1個月，兒子便當盒忘記1次、水壺換了3次、聯絡簿忘記帶回家4次，「叫你罰寫，還給我補了一句......，媽媽真的好辛苦。」

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從照片中可見，兒子雖然乖乖寫了20遍「我會記得帶聯絡簿」，但字體大小不一，還歪歪斜斜的，最後更附上「我不愛你」回敬老媽。

▲小孩,孩子,教育。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

對此，家長們紛紛回應，「還好孩子沒回您這是遺傳」、「這只是開胃菜，媽媽是小孩子的哆啦A夢，記住這句話。我的櫃子裡全是小孩文具用品，因為他睡前才會告訴妳，明天要帶什麼什麼去學校，過來人經驗分享~」、「辛苦了！同是家有兒子會說我不愛妳，過5秒就跑來討抱抱的媽咪路過」、「真的會哭哭欸」、「女兒說功課都快寫不完了還罰寫」、「罰寫我愛妳10次，抱抱10次，親親10次」。

另外，不少人也直言，罰寫根本沒用，「讓他睡前在妳面前就整理好書包會比較快」、「沒有孩子想要被罰寫，建議好好溝通吧」、「可能最討厭罰寫，偏偏覺得這招有用，做不喜歡的事...孩子表達是直接的，當他不表達了，妳才要緊張」、「罰寫浪費時間、精神又傷感情」、「寫了還是會忘」。

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