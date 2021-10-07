清秀女留學生縱火燒美「200年教堂」　友人：不知受了什麼刺激

▲長相清秀的嚴筱清縱火燒了當地將近200年歷史的古蹟教堂。（圖／翻攝自Facebook／First Baptist Church Montgomery）

實習記者黃品臻／綜合報導

美國阿拉巴馬州蒙哥馬利市（Montgomery）將近200年歷史的第一浸信會教堂（First Baptist Church），於9月29日晚間遭人縱火，嫌犯是來自大陸的留學生嚴筱清（音譯，Xiaoqin Yan），她被控二級縱火罪，已於本月4日遭到逮補，保釋金為3萬美元（約新台幣84萬元）。

綜合外媒報導，教堂在9月30日約凌晨3點發現火情，雖然消防員迅速趕到撲滅火勢，教堂內的一些設施仍然被燒毀。美國法院週三（6日）開始審理此案，根據法庭記錄顯示，現年27歲的嚴筱清在教堂內四個地方點燃可燃液體、引發火災，教堂估計損失2萬5千美元（約新台幣70萬元）。

▲第一浸信會教堂已有近200年歷史。（圖／翻攝自臉書@montgomeryfirstbaptist）

第一浸信會主任牧師馬克（Mark Bethea）表示，大火燒毀了教堂長椅、主堂及斯塔克利聖堂（Stakely Sanctuary）的地毯，一些教會辦公室和接待處也遭祝融毀損。

嚴筱清來自大陸，持有留學生簽證，案發後已取消簽證，此事也引起當地華人社區關注，認識或見過她的人均不清楚嚴筱清的縱火動機，也不知她是不是受了什麼刺激。

嚴筱清現已被拘捕，地區檢察官已聲請提高保釋金，以防嚴筱清棄保潛逃，蒙哥馬利消防隊長塞爾曼（Jason Selman）週三透露，預計稍晚將公佈更多跨機構的調查資訊。