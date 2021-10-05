回收場不收他的貨　「牙起來」縱火洩憤：我沒精神病

▲陳姓男子（中）於南投市資源回收場縱火，遭判刑1年2月（下同）。（圖／資料照片，記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

有睡眠障礙的南投市陳姓男子從事資源回收業，因市區某回收場劉姓負責人拒絕他前往販售廢鐵等回收物，竟憤而趁夜深人靜時前往該回收場縱火，所幸被周邊住戶及時發現報請消防隊迅速撲滅，陳男事後遭警方逮捕移送法辦；南投地方法院法官考量其坦承犯行和動機、並未以服用安眠藥或精障為藉口，日前依公共危險罪，判處陳男1年2月有期徒刑。

判決書指出，陳男於7月17日下午6時許，至南投市集賢路的該家回收場販賣廢鐵等資源回收物品，被回收場負責人劉俊龍所拒，陳男憤而於隔（18）日凌晨0時46分許，持不詳點火器具點燃2處堆置在該回收場前廣場的資源回收物品，燒燬紐澤西護欄、塑膠版、塑膠箱等物品；因火勢蔓延驚動民眾報警，南投消防隊趕到現場，花不到20分鐘就將火勢撲滅。

因無人員受傷或財物毀損，消防隊當時並無轉通報警方即收隊；不過南投警分局於隔天得知該火場起火點分散，認為原因不單純，立即成立專案小組展開調查，並派鑑識人員至現場採證及調閱周邊監視器、訪查周邊居民後，鎖定陳姓男子，經報請南投地檢署指揮，並由端股檢察官張姿倩核發拘票，隨即拘提陳嫌到案，訊後依公共危險罪嫌移送南投地檢署偵辦。

陳男到案後，並未對警方說明縱火原因，不過爾後對法官坦承犯行，並於地院準備程序時供稱：「我知道放火是不對的，我有吃安眠藥，但不致於有精神疾病，不用送精神鑑定。」因此法官指出難認其有因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力，或達致該等能力顯著減低程度之情形。

判決書指出，陳男有竊盜、強盜未遂等前科遭判刑9年6月，去年底才獲假釋，卻又因細故犯下縱火案，影響公共安全甚鉅，應加重其刑，但念及陳男坦承犯行、犯後態度尚可，並考量其犯罪動機、目的、手段、所生危害，以及國中肄業之教育智識程度、先前從事營造工程臨時工、經濟狀況貧困、無人須扶養之家庭生活經濟狀況，判處1年2個月有期徒刑。

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