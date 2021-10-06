土城鵝肉店遭縱火老闆愛妻遭燒死還被控過失致死　無罪確定

▲鼎玉鉉鵝肉飯遭縱火，3嫌之後遭判刑定讞。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市土城區知名鵝肉店「鼎玉鉉」，2017年底疑似因債務糾紛，遭男子蔡興旺等3人縱火，造成2死3傷的慘劇；老闆林見發的妻子，也因此死在大火中。不過檢方指控，鵝肉店因缺乏滅火器、逃生路線又被阻擋，故依過失致死罪對林見發提起公訴。林男一審遭判刑7月，但二審改判無罪。檢方再上訴，最高法院6日駁回上訴確定。

鼎玉鉉因為老闆的三兒子與人有債務糾紛，債務人唆使男子蔡興旺（30歲）討債，蔡男因討債不成，就帶著2人同夥，前往潑漆錄影。但因為朝櫃台烹煮區直接潑灑，摻有松香水的油漆接觸到火源，瞬間引發大火，導致許姓老闆娘和張姓廚師死亡，另一名林姓廚師也有全身45％的二、三度灼傷，另外2人輕傷。

檢方依殺人罪對蔡男3人提起公訴，一審將蔡男重判無期徒刑，其餘2人分別判刑15年、13年。二審、更一審也認定殺人不確定故意，但3人陸續賠償，因此減輕，最後更一審將蔡男判刑15年、林男判刑13年，另外改依妨害自由罪將黃男判刑1年2月。全案上訴最高法院，去年3月間駁回上訴定讞。

死者張姓廚師的家屬，認為店內缺乏滅火器，老闆有過失致死之虞，提出告訴，檢方對林見發提起公訴。一審認定鵝肉店的店面1樓沒有放置滅火器，2樓窗戶也因招牌的關係，遭到封阻，阻礙逃生。導致火災發生時，火勢迅速蔓延而無法撲滅，消防人員也難以及時進入搶救，才會造成嚴重死傷結果，因此一審法院認定負責人林見發有過失，判刑7月。

但案件上訴二審，高等法院審理後卻出現逆轉判決。高院根據員工與證人供詞，認為無從認定林男就是實際負責人；此外，當時火勢凶猛，使用3支滅火器仍未能撲滅火勢，高院認為鵝肉店即使依法設置滅火器，亦無法撲滅火勢；故即便認定有漏未設置滅火器之過失，但過失與死傷結果也無相當因果關係，因此高院改判林男無罪。檢方再上訴，最高法院6日駁回上訴，林男確定。