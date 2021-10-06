　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

土城鵝肉店遭縱火老闆愛妻遭燒死還被控過失致死　無罪確定

▲▼土城鼎玉鉉鵝肉飯潑漆嫌犯移送。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲鼎玉鉉鵝肉飯遭縱火，3嫌之後遭判刑定讞。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市土城區知名鵝肉店「鼎玉鉉」，2017年底疑似因債務糾紛，遭男子蔡興旺等3人縱火，造成2死3傷的慘劇；老闆林見發的妻子，也因此死在大火中。不過檢方指控，鵝肉店因缺乏滅火器、逃生路線又被阻擋，故依過失致死罪對林見發提起公訴。林男一審遭判刑7月，但二審改判無罪。檢方再上訴，最高法院6日駁回上訴確定。

鼎玉鉉因為老闆的三兒子與人有債務糾紛，債務人唆使男子蔡興旺（30歲）討債，蔡男因討債不成，就帶著2人同夥，前往潑漆錄影。但因為朝櫃台烹煮區直接潑灑，摻有松香水的油漆接觸到火源，瞬間引發大火，導致許姓老闆娘和張姓廚師死亡，另一名林姓廚師也有全身45％的二、三度灼傷，另外2人輕傷。

檢方依殺人罪對蔡男3人提起公訴，一審將蔡男重判無期徒刑，其餘2人分別判刑15年、13年。二審、更一審也認定殺人不確定故意，但3人陸續賠償，因此減輕，最後更一審將蔡男判刑15年、林男判刑13年，另外改依妨害自由罪將黃男判刑1年2月。全案上訴最高法院，去年3月間駁回上訴定讞。

死者張姓廚師的家屬，認為店內缺乏滅火器，老闆有過失致死之虞，提出告訴，檢方對林見發提起公訴。一審認定鵝肉店的店面1樓沒有放置滅火器，2樓窗戶也因招牌的關係，遭到封阻，阻礙逃生。導致火災發生時，火勢迅速蔓延而無法撲滅，消防人員也難以及時進入搶救，才會造成嚴重死傷結果，因此一審法院認定負責人林見發有過失，判刑7月。

但案件上訴二審，高等法院審理後卻出現逆轉判決。高院根據員工與證人供詞，認為無從認定林男就是實際負責人；此外，當時火勢凶猛，使用3支滅火器仍未能撲滅火勢，高院認為鵝肉店即使依法設置滅火器，亦無法撲滅火勢；故即便認定有漏未設置滅火器之過失，但過失與死傷結果也無相當因果關係，因此高院改判林男無罪。檢方再上訴，最高法院6日駁回上訴，林男確定。

ET快訊
「莫德納二劑孤兒」終於盼到了！陳時中曝到貨時間點
快訊／陳柏惟肇逃判決書曝光！被撞騎士傷勢超慘
搶購默沙東新冠口服藥「簽訂合約中」　陳時中：11月通過EUA
挖眼案「不設募款帳戶」挨轟！潘孟安首現身回應
快訊／陳柏惟遭爆曾肇逃！　他控：極惡劣、不負責任
華航機師母疑「突破性感染」　2孩同住陰轉陽
女演員「仿SOD」轉戰AV界　下海直播狂拍15部
龍龍淚控遭霸凌「開戰5天下場超慘」！驚人數據曝
快訊／午後雷雨提前開炸！4縣市大雨特報
這款iPhone下殺5000元！手機降價榜出爐
管制再鬆綁？陳時中曝「疫苗涵蓋率達標數」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

人力銀行10萬筆個資遭駭　犯案動機竟是他要幫業務妻找下線

潘孟安回應挖眼案「很多人帶風向」：不用大聲嚷嚷為家屬做了什麼

屏縣府挖眼案「不設募款帳戶」挨轟！　潘孟安首度現身回應了

2妙齡女應徵荷官到摩鐵面試　惡男「性侵拍裸照勒索」下場曝

預拌混泥車綠燈起步輾機車！太驚悚嚇壞路人...女騎士右腿骨折

攔公車狂飆女司機！賓士吊嘎阿北暴走被PO網　警說可開罰

快訊／高雄新興區大樓火災！濃煙竄出沒響警報　住戶陽台看熱鬧

郵差喊「掛號」卻差點被砍！惡男嫌太大聲　竟持刀怒吼：不要吵

「我是保大警察」闖上車劫走390萬貨款　2匪遭起訴

懷疑女店員找錯錢…男「持刀折回超市」！她嚇壞：上班怕怕的

金高銀開房間訂「透明浴室」想壞壞　糗遭拆穿..安普賢「狂親上床」順利開車！

陳小春二兒子傻笑狂奔超萌！　Jasper唱歌哄他眼裡都是愛

金馬58／邱澤再搶影帝強碰柯震東.張震　賈靜雯.王淨搶影后...許瑋甯.張鈞甯成遺珠

「妳不是丫鬟，妳是我老婆！」　《俗女2》嘉玲爸懺悔告白逼哭于子育

嗆聲金高銀「我陪妳男友選禮物」　安普賢紅粉知己「狂提往事」超心機

大錯特錯不要來～中國娃娃40歲長這樣！　貝兒生2寶身材辣翻…娃娃童顏超驚人

臉書、IG全球大當機超過6小時　各地網友哀號...官方緊急修復

男子問Google小姐煙火施放地點　收到毀滅式答案...全是「禁火區」

Toyz與藥腳「黑吃黑」對話曝光　他一句冷血話...讓對方拱出自己

澎恰恰負債下海《魷魚遊戲》！　用身體還錢…遭大飛猛呼巴掌

人力銀行10萬筆個資遭駭　犯案動機竟是他要幫業務妻找下線

潘孟安回應挖眼案「很多人帶風向」：不用大聲嚷嚷為家屬做了什麼

屏縣府挖眼案「不設募款帳戶」挨轟！　潘孟安首度現身回應了

2妙齡女應徵荷官到摩鐵面試　惡男「性侵拍裸照勒索」下場曝

預拌混泥車綠燈起步輾機車！太驚悚嚇壞路人...女騎士右腿骨折

攔公車狂飆女司機！賓士吊嘎阿北暴走被PO網　警說可開罰

快訊／高雄新興區大樓火災！濃煙竄出沒響警報　住戶陽台看熱鬧

郵差喊「掛號」卻差點被砍！惡男嫌太大聲　竟持刀怒吼：不要吵

「我是保大警察」闖上車劫走390萬貨款　2匪遭起訴

懷疑女店員找錯錢…男「持刀折回超市」！她嚇壞：上班怕怕的

《Sweet Home2》冬天開拍！韓媒爆「只有她們續演」　網看名單崩潰

公所代抽兵種！PTT名人見「籤王」心涼了　網笑萬年魔咒：別不信邪

快訊／陳柏惟肇逃紀錄被翻出　被撞騎士顱內受傷、腦膜出血

「莫德納二劑孤兒」終於盼到了！陳時中：疫苗3天內會來

山西連日大雨山體滑坡　4名交警被土石埋壓身亡

澳學者：2024台海戰爭風險遇高峰　「恐觸世界大戰」3時間點曝光

人力銀行10萬筆個資遭駭　犯案動機竟是他要幫業務妻找下線

邱國正坦言兩岸局勢40年來最嚴峻　共軍2025年具備全面犯台能力

郭彥均喊話超催淚　鍾欣凌「想惹哭我就是了」結果秒歪樓

台積電小股東向地院提假處分　律師事務所主持人曾任中國顧問

驚悚對撞瞬間曝！OL遭逆撞雙腿慘斷　車頭全爛碎片噴滿地

社會熱門新聞

新婚12天渣夫上網約砲！小三IG炫「整晚兩發」

女大生幫擋酒醉倒被性侵　哭著衝櫃台求救

吵架丟滿地麥當勞！名律師批浪費卻遭停權

開除正宮安插小三　iFit創辦夫妻掀桃色風暴

遊覽車司機遭控撞女學生肇逃！怒PO玩命影片反擊

鄧佳華襲胸G奶網紅「認錯道歉」：以後會好好做人

即／丁允恭酒駕撞傷女騎士　不起訴理由曝

台大學霸工程師猝死寒舍艾美　家屬悲控延誤就醫

3度車內狂震人夫！健身房小三「小聲的叫」GG了

撿到皮夾送警局…她慘挨告「求償15萬2千」結局曝！

Toyz販毒原因曝光　疑「格差婚」讓他鋌而走險

遭挖眼女店員出院時間曝　健保以外高雄長庚全包了

竹科夫妻踢人不道歉　釀外送員大亂鬥

快訊／國道3號掉落磚塊土石！　南下土城段「回堵8km」紫爆　

更多熱門

相關新聞

騎士遭曳引車輾斃　司機未和解判囚10個月

騎士遭曳引車輾斃　司機未和解判囚10個月

屏東萬丹鄉楊姓鄉民騎機車出門要去買口罩防疫，為閃避路旁違停機車遭後方郭姓男子駕駛的曳引車輾斃，由於郭未和被害人家屬達成和解，屏東地院依過失致死罪判處有期徒刑10月，未宣告緩刑或易科罰金。法官判決指出，這起車禍，依鑑定報告，曳引車司機、被害人及路邊違規停放的機車都有過失責任。

19歲男帶國中妹回家過夜挨告　無罪理由曝

19歲男帶國中妹回家過夜挨告　無罪理由曝

屏東挖眼男若判無罪　有解方？

屏東挖眼男若判無罪　有解方？

回收場不收他的貨　「牙起來」縱火洩憤

回收場不收他的貨　「牙起來」縱火洩憤

知名成功市場鵝肉店遭砸　霸王餐雙煞被揪才付錢

知名成功市場鵝肉店遭砸　霸王餐雙煞被揪才付錢

關鍵字：

法律人權鵝肉店殺人縱火潑漆最高法院三審無罪賠償過失致死

讀者迴響

熱門新聞

現職「國小教師」曬薪資條…驚呆所有人

受害者太多人！《魷魚遊戲》證實「這幕爭議畫面」即將刪掉

第9類年輕人疑第2劑「被跳過」　指揮中心解答

曾沛慈認愛黑壯男：溫柔守護感情！

不知道爸媽收入？她開帳戶見6位數傻眼

威脅更大！全台有雨　圓規颱風恐生成最靠近時間曝

丟丟妹產後2年變瘦！減肥菜單曝光

200公斤男首次嘿咻　把女友「頂過頭」撞穿牆

快訊／北市某國小「學童媽確診」！全班停課採檢

新婚12天渣夫上網約砲！小三IG炫「整晚兩發」

女大生幫擋酒醉倒被性侵　哭著衝櫃台求救

吵架丟滿地麥當勞！名律師批浪費卻遭停權

汪闖禍搬救兵　後面三尊讓媽閉嘴

染疫死後…紅粉知己槓上女兒　千葉真一恐遭「分骨灰」

三角御飯糰吃了會嗜睡！超商「TOP3危險食物」出爐

更多

最夯影音

更多
金高銀開房間訂「透明浴室」想壞壞　糗遭拆穿..安普賢「狂親上床」順利開車！

金高銀開房間訂「透明浴室」想壞壞　糗遭拆穿..安普賢「狂親上床」順利開車！
陳小春二兒子傻笑狂奔超萌！　Jasper唱歌哄他眼裡都是愛

陳小春二兒子傻笑狂奔超萌！　Jasper唱歌哄他眼裡都是愛

金馬58／邱澤再搶影帝強碰柯震東.張震　賈靜雯.王淨搶影后...許瑋甯.張鈞甯成遺珠

金馬58／邱澤再搶影帝強碰柯震東.張震　賈靜雯.王淨搶影后...許瑋甯.張鈞甯成遺珠

「妳不是丫鬟，妳是我老婆！」　《俗女2》嘉玲爸懺悔告白逼哭于子育

「妳不是丫鬟，妳是我老婆！」　《俗女2》嘉玲爸懺悔告白逼哭于子育

嗆聲金高銀「我陪妳男友選禮物」　安普賢紅粉知己「狂提往事」超心機

嗆聲金高銀「我陪妳男友選禮物」　安普賢紅粉知己「狂提往事」超心機

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面