美國公布「最新核彈數據」數量減少了　國務院：有助控制核武擴散

▲美國時隔4年，再度公布核彈頭存量數據。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

美國政府時隔4年之後，在5日公布最新的核彈頭數據，截至2020年9月底，美國擁有3750枚核彈頭，美國國務院認為，公布數據有助於控制全球的核武擴散。

根據《美聯社》報導，美國國務院發布核彈頭數據清單數據顯示，截至2020年9月30日，美國核彈頭數量為3750枚，包括現役和庫存核彈頭，比2019年同期減少55枚，退役和待拆除核彈頭不在統計範圍內。

美國的核彈頭數量在1967年達到高峰，總計31,255枚，到2003年時仍略高於10,000枚，上一次公布核彈頭數量是2018年3月，當時統計的數據是到2017年9月為止，仍有3822枚。

▲美國國務院表示，公布核彈數據，有助於防止核武擴散。（圖／達志影像／美聯社）



美國和俄羅斯是全球擁有核彈頭最多的兩個國家。據瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所以及美國科學家聯合會今年公佈的統計數據，美俄兩國核彈頭總量超過全球總量的90%。

五角大廈在2020年一份呈交國會的報告中估計，中國核彈頭儲備量大約200多枚，數量預料將在10年內倍增；但分析家認為，美國約有3800枚核彈頭，而根據國務院一份資料，截至3月1日已部署其中1357枚。

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