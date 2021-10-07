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懷疑老公有小三！人妻彎刀將他斬首　警調查傻眼：可能誤會了

記者李振慧／綜合報導

非洲國家迦納一名27歲人妻懷疑丈夫有小三，一同前往農地工作時，路途中用彎刀把對方斬首。警方接到報案前往現場調查，在樹叢旁前往農地的人行道上發現一具無頭屍倒在血泊中，目前已將涉案人妻逮捕。

事件3日上午7時30分發生在迦納東部地區Fanteakwa一村莊中，27歲女子泰特(Rachel Tetteh)一氣之下把35歲丈夫丹尼爾(Lartey Daniel)推倒在地，並搶走對方工作用的彎刀，將人斬首後棄屍在樹叢附近逃跑。

警方表示，他們接到報案後立即發現死者遺體，目前已送去進行驗屍，涉嫌重大的泰特目前也已經被逮捕，2人爭執的原因可能與婚外情有關，不過警方認為很有可能是誤會一場，詳情仍待進一步調查。

▼女子在上班途中將丈夫斬首。（圖／示意圖／CFP）

▲▼殺人,命案,遺體,示意圖。（圖／視覺中國）

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