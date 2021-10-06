3度車內狂震人夫！健身房小三：小聲的叫…「在收縮」氣壞正宮

▲小三3度車震人夫，遭正宮求償辯稱「被硬來」，但法院不採信她的說詞，判賠30萬元。（圖／達志／示意圖）

記者戴若涵／高雄報導

屏東一名人妻發現，小三與丈夫3度在車上激情，2人還用IG互傳鹹濕訊息，氣得將小三告上法院，求償100萬元，並於2021年年初與丈夫離婚。雖然小三辯稱自己是遭人夫強迫的，但法院勘驗相關事證後，不採信她的說詞，判她應賠償正宮30萬元確定。

正宮主張，小三小君（化名）明知擔任職業軍人的丈夫有老婆，竟仍於2019年8月14日深夜11時許，在屏東縣某國小司令台附近，與丈夫大玩車震；同年月15日凌晨2人又到某廣場，再度於車上發生性行為；同年月18日凌晨小君3度偷偷與丈夫在車上幽會、口交。另外，2人還用IG大聊曖昧訊息，讓正宮決定向小三提告求償100萬元。

擔任健身房業務的小君辯稱，她是被人夫強壓頭逼迫口交的，與人夫發生性行為並非出於自願，雖然她有與人夫互傳訊息，但正宮求償的精神撫慰金金額過高，應該以不超過2萬元才適當。

但屏東地方法院勘驗小君與人夫的對話發現，雙方曾用IG文愛，互傳「嘴唇很可以，想咬一次，然後到脖子，慢慢往下親妳的鎖骨」、「心癢癢」、「可以嗎？」、「可以，看你」、「有穿內衣嗎」，面對人夫詢問「要解開嗎」，小君還回一個愛心圖案。

人夫再進一步詢問小君，「妳要脫嗎？」、「脫」、「我幫妳還是妳自己」、「我要摸囉」、「一邊舔一邊揉奶」、「從奶親到肚子」、「慢慢的舔」、「小聲的叫」、「越X越深」、「裡面在收縮」、「要射哪裡」、「勿內」，雙方一來一往互傳鹹濕訊息。

法院最後不採信小君的說詞，判她應賠償正宮30萬元；小君不服判決結果，決定上訴至高雄高分院，但法院審理後，將她的上訴駁回，全案定讞。