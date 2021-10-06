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渣夫偽單身戀愛！碩士妻抓姦求償200萬　小三狂曬恩愛免賠

劈腿，兩性，男女，吵架，分手（圖／達志／示意圖）

▲渣夫偽裝單身結交新歡，碩士妻半夜帶徵信社抓姦。（示意圖／達志／示意圖）

記者黃宥寧／台北報導

擁有碩士學歷人妻指控，從事建築業丈夫偽單身另結新歡，甚至連家都不回，人夫反控妻子長期對他污辱謾罵，並拒絕同房共睡，甚至多次指使徵信機構跟監騷擾他跟友人，小三則無辜表示並不知對方已婚，人妻憤而向2人各求償100萬，士林法院審理後認定小三不知洪男已婚，僅判洪男應賠妻子40萬元。

吳姓人妻難過表示與洪姓丈夫結婚近9年，發現丈夫與陌生女子多次相互擁抱、依靠，彼此互動親暱，小三甚至在社群網站狂曬恩愛寫下「白色情人節快樂」、「祝我的A先生」、「遠距離就只能提早七夕」、「明明就3天2夜的時間，怎麼拍得照片比平常還少」等文字，她更從社群媒體蒐證，搜到小三配戴的手錶及玉石手環，認定小三就是小芳（化名），心痛無比的她因此對2人提告。

小芳出庭則無辜表示，不知道洪男是已婚身分，甚至否認人妻提出的證據，認為自己並無侵害吳女配偶權；人夫也喊冤稱「妻子主張的內容純屬虛構」。

▼人夫偽單身談戀愛，導致「女朋友」意外成小三。（圖／翻攝自pixabay）

▲▼外遇,離婚,分手,劈腿,小三,偷吃。（圖／翻攝自pixabay）

人夫一開始指控妻子率徵信社在凌晨時分到他友人家，造成困擾，但事後他也向妻子坦承這友人就是小芳，法官認洪男為已婚，卻在深夜仍與小芳同住一處，且對照小芳發表照片及貼文，2人確實已逾越一般男女交往界線。

人夫被抓包後，不但沒有否認與小芳婚外交往，甚至開門見山表示願意搬走、離婚，請求好聚好散，法官怒批，2人為配偶關係，縱然雙方因相處或個性生有磨合不睦，應尋求管道努力解決，而非任由家庭生活破碎失和，並以此作為合理化婚外情出軌的藉口。

人妻曾傳訊給小芳稱「無論妳知不知道他是不是已婚身分」，小芳則回「你們倆的事情我真的不想干預，那是你們的事，你明明就知道我不知情，不是嗎？」，人妻則直言回覆「我不管妳知不知道」法官認為對話，無法證明小芳早知道洪男已婚，最多僅能代表人妻前往小芳家抓姦，期間小芳沉默以對，也沒表現出責怪洪男或憤怒舉止，可能是突然受到驚訝、感到錯愕，一時無法反應導致，因此認定小芳不知對方婚姻狀態，判免賠，人夫應賠償妻精神慰撫金40萬元。

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