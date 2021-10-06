台中購物節雙十開跑　快打站打疫苗+下載APP搶早鳥抽iPhone 12

▲台中購物節雙十開跑，市府設快打站2.0，讓民眾可打疫苗，還能兼下載APP搶早鳥優惠。（圖／市府提供）



記者游瓊華／台中報導

2021台中購物節將在雙十國慶連假登場，台中市政府推出台中購物節APP早鳥活動提前為購物節熱身，台中市各區公所總動員在「快打站2.0」開設期間，共同宣導台中購物節APP早鳥活動，邀請民眾加入購物節行列。

民政局長吳世瑋表示，配合國慶日登場的第3屆台中購物節，市府全體總動員參與行銷，即日起已在各「快打站2.0」設置台中購物節宣導專區，除發送宣傳單張加強宣導外，並在民眾接種疫苗留觀等候時，現場提供台中購物節APP下載教學。



太平區長許貴芳指出，公所利用快打站現場大屏幕、LED液晶電視及大型告示牌等多重管道強力宣傳台中購物節各項好康活動，同時於快打站出口發送口罩及宣傳單張，鼓勵長者一起拚經濟，登錄發票中大獎。

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東區區長何宜真說明，今年購物節推出抽現金加千萬好宅的加碼方案，就是要讓商家、民眾都受惠，為有效增加台中購物節開跑曝光度，公所在快打站懸掛購物節活動宣導布條，同時發放口罩宣導品，運用多元宣導管道，全力響應，讓大家防疫也要拚經濟。



民政局說明，即日起至10月9日前，安裝、更新並登入台中購物節APP成功即可獲得抽獎券，有機會抽中iPhone 12 Pro Max 128G、Dyson吹風機等好禮，更加碼抽300份谷關千元消費券；此外，購物節媒合東森購物電商平台，於9月26日至10月9日推出早鳥活動，凡購買專區商品就有機會抽東森幣888枚，雙重早鳥優惠邀請民眾加入購物節行列。