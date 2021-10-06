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台南里發展經費一律13萬元　藍軍希望依里區域和人口制度化

▲台南市議會國民黨團指出，台南最大的里和最小的里人口數差10799人，但里發展經費卻一律都只給13萬元，建議訂經費標準，將一切制度化才合理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議會國民黨團指出，台南最大的里和最小的里人口數差10799人，但里發展經費卻一律都只給13萬元，建議訂經費標準，將一切制度化才合理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議會國民黨團統計指出，台南最大的里和最小的里人口數差10799人，但里發展經費卻一律都只給13萬元，1年只有這些錢怎會足夠，壓力全轉到議員身上，議員不斷幫忙找經費還是不足，建議民政局能依里的人口多寡訂出經費標準，最少從20萬元起跳，將一切制度化才合理。

▲台南市議會國民黨團指出，台南最大的里和最小的里人口數差10799人，但里發展經費卻一律都只給13萬元，建議訂經費標準，將一切制度化才合理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡育輝指出，台南市最新統計，最小里是龍崎區中坑里只有141人，最大里是仁德區後壁里有10940人，每里不分人口多寡區域大小，基層地方發展經費都是13萬，齊頭式平等合理嗎？很多里要辦活動沒經費，為了爭取發展經費里長都找上議員，議員又要拜託市府官員，民主國家建設經費怎會靠關係呢？他要求民政局以13萬元為基準，再依人口和區域大小往上增加，訂定出一套制度和標準。

▲台南市議會國民黨團指出，台南最大的里和最小的里人口數差10799人，但里發展經費卻一律都只給13萬元，建議訂經費標準，將一切制度化才合理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

尤榮智說，每個里1年13萬真的不足，比如媽媽教室要經費、老人長壽會要補助，每次走訪基層聽會聽到里長哀哀叫，可是就算透過議員幫忙還是不夠，現在全市台南有649里，發展經費8400多萬，每里補助如果增加到20萬，總經費也不過1億2千多萬元，民政局應提高經費到20萬元。

蔡淑惠指出，台南人口曲線圖2017年人口最高峰1882266人，到現在1866073人，人口萎縮2萬多人，民政局應找出原因，是生育率不高或就業會不多人口外移？也希望區公所權限能坐大，不要依賴市府，否則8米道路維修都要請求市府和議員幫忙，公所經費應加倍提高一次編足，台南縣市合併後，22個區有納骨塔收入，都不再列為每個區的自主財源而是納入殯葬基金，導致區長對這些以往的自主財源看得到用不到。

▲台南市議會國民黨團指出，台南最大的里和最小的里人口數差10799人，但里發展經費卻一律都只給13萬元，建議訂經費標準，將一切制度化才合理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

洪玉鳳也說，請民政局重視火葬場大日子塞車塞爆問題，有些家屬都會跟議員反映，火化日子都是請神明看好的，結果塞車，希望能讓往生者在人生最後一階段沒有遺憾，另外，行政區域劃分法還躺在立法院，區跟區合併新蓋的辦公場所應該超前部署，北區公所新建工程應考量跟中西區公所合併提前規劃。

▲台南市議會國民黨團指出，台南最大的里和最小的里人口數差10799人，但里發展經費卻一律都只給13萬元，建議訂經費標準，將一切制度化才合理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

方一峰表示，北門蚵寮活動中心發包15次才發包出去，真是破紀錄了，主要原因根本不上廠商嫌路途遙遠，而是經費不足賺不到錢沒人願意接下這工程，市府不編足經費一再流標，居民就抱怨民代沒有努力爭取地方建設，導致民代壓力超大，預算編列應超前部署跟上物價指數！

▲台南市議會國民黨團指出，台南最大的里和最小的里人口數差10799人，但里發展經費卻一律都只給13萬元，建議訂經費標準，將一切制度化才合理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

曾培雅說，因疫情影響要入伍的役男都在塞車，5月到6月有1296人申請提前入伍，家長都希望孩子畢業要先當兵，才能安心找工作，否則年輕人的前途都被擱置，希望民政局能跟中央反映，爭取提前入伍的名額，協助年輕人及早就業。

盧崑福說，疫苗一直進來，但很多到了年紀的人都沒收到注射單，疫苗都來了為何他們還打不到，民政局應先跟里民說清楚，另外，每個納骨塔入塔都要繳永久管理費用，現在賣塔位都用在清潔管理，法令內應留3％永久管理費入基金，政府不管理，業者塔位賣完，怎麼辦？

▲台南市議會國民黨團指出，台南最大的里和最小的里人口數差10799人，但里發展經費卻一律都只給13萬元，建議訂經費標準，將一切制度化才合理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王家貞說，國內疫情從5月進入嚴峻期到現在寬鬆，區公所、衛生單位很多基層同仁都辛苦投入防疫，民政局應給表現良好區公所同仁適當獎勵，不管用甚麼方式呈現都會讓提升大家士氣，另外東區成大里活動中心被拆掉，目前正在尋覓的新地點榮民服務處是國有土地，請民政局慎重思考給予協助。

▲台南市議會國民黨團指出，台南最大的里和最小的里人口數差10799人，但里發展經費卻一律都只給13萬元，建議訂經費標準，將一切制度化才合理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林美燕說，殯葬所環境改善和更新非常不足，地下室光線和環境讓人不舒服，希望加強改善，讓往生者走得有尊嚴，家屬也能在此安心處理後事，若不能妥適處理應遷移找尋新的場所 。

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