等了148天！新北15家KTV終於復業了　歌友爽嗨：期待很久了

▲KTV復業首日門口出現大批民眾準備入場。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

為防堵新冠肺炎疫情，新北市政府5月12日宣布，包含KTV在內的八大行業都須暫停營業，時隔4個多月後，終於在10月5日有條件開放KTV重新營業，民眾在包廂內除飲水外不得任意脫下口罩、飲食，但仍不減民眾「想唱」的熱情，KTV門口出現不少等包廂的民眾。

隨著國內疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心4日宣布，10月5日至10月18日維持二級警戒，娛樂場所如KTV、桌遊店等有條件開放。對復業業者提出包含採預約制、實聯制、量體溫、全程戴口罩、人流控管等防疫要求，且6成以上從業人員至少需施打1劑疫苗滿14天。

▲工作人員協助民眾測量體溫、噴酒精。（圖／記者游宗樺攝）

有民眾表示，得知KTV可以重新營業後很開心，就立即打電話預約，但好像生意太好，2間KTV都客滿，只好跟朋友騎機車到這裡來排隊等包廂，等一段時間成功唱到歌，一唱就唱了3個小時，因為是吃飽後騎車過來，所以沒喝酒，對於現行不能喝酒、吃東西的規定並不介意，而店家也照規定進行消毒、實聯制及戴口罩，警察也有進來臨檢。

新北市市府5日公布申請復業辦法，業者提出復業申請書、防疫計畫、現場照片及從業人員疫苗接種清冊與證明，即可提出申請。若核准復業，業者需貼示核准公文，並配合公安消防稽查。新北市經發局則指出，目前轄內有359家業者符合復業申請資格，而在5日晚間已有15間KTV成功申請復業。對此，三重警分局5日深夜到轄內KTV、麻將館等89處店家臨檢，確保店家符合相關防疫規定。

▲門口張貼市府復業許可公文。（圖／記者游宗樺攝）