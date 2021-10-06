呂捷遭連環飆罵神回：尊夫人怎連這都跟你說　網笑翻：綠光乍現

▲歷史老師呂捷遭到網友飆罵，隨後神回一句「尊夫人怎連這都跟你說」 。（圖／記者吳奕靖攝）



記者林彥臣／綜合報導

歷史老師呂捷最近因為回應名人子女不認識孫中山、岳飛的話題，提及了台灣人對於台灣歷史很陌生的反思，引發許多網友的共鳴，但也因此招致另一派網友的不滿，因此私訊飆罵，沒想到他一句「尊夫人怎麼連這個都跟你說…」竟讓對方啞口無言。

呂捷在粉絲團「呂捷歷史-朕即天下！」發文表示， 「有個網友寫了一封很長的訊息給我…內容大致上就是說『你沒資格當老師、閉上臭嘴、補習班都是騙子、大頭症、狼師……等等！』最後還丟下一句『啊不就只有你好棒棒！』我真的真的有嚇一跳…..很愧疚的回了他一句…『尊夫人怎麼連這個都跟你說…』他已經已讀很久了…但都沒回我…我是否該請他喝一桶綠茶？散播歡樂散播愛！啾咪～」。

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▲網友很輕易猜到呂捷的「綠帽哏」。（圖／示意圖／pixabay）



網友對此回應表示，「綠光乍現~~」、「這就是智商的差別」、「可惡，我要學起來」、「現場點播一首《綠光》」、「老師好幽默喔！」。

日前因為吳淡如與郭台銘的子女，先後表示不認識孫中山與岳飛，讓許多媒體與網友點名呂捷回應相關話題。呂捷對相關話題提及「一千多年前的事情，你如數家珍......七八十年前的事，你卻一無所悉......一千公里外的過去，你如喪考妣；養育你的土地，你視而不見....... 」。

呂捷的觀點卻得到相當兩極的回應，有人贊同他提出的反思，但也有人因為不認同呂捷的觀點，對他私訊飆罵。

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