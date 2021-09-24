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國中生不知道孫中山！歷史系教授嘆：去中國化竟成「去歷史化」

▲▼會考、家長、考生、國中生、補習班、補教、考試、會考。馬賽克版。（圖／記者胡順惠攝）

▲吳淡如發現，現在很多台灣小孩不知道誰是孫中山。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

作家吳淡如近日表示，「去中國化」教改後，很多台灣小孩不知道誰是孫中山，甚至「日據時期前，台灣是什麼朝代？」孩子的認知竟是「荷蘭時期」，再往前就直接跳到猿人的石器時代，讓她頗傻眼。一位歷史系教授就直嘆，學生根本沒有正確的時序感，「去中國化」的後果，儼然就是「去歷史化」。

作家吳淡如對時事常有獨特個人見解，近日她有一段錄音在LINE上瘋傳，內容提到現在「去中國化」教改後，很多台灣小孩不知道誰是孫中山。她表示，為了讀國一的女兒有伴，她開了免費家教班，某天在解釋「囊螢映雪」典故時提到「孫康」，順口帶了一句「孫中山的孫」，結果學生卻不知道誰是孫中山。

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吳淡如就好奇一問，想讓學生背台灣歷史年表，結果發現「去中國化」的影響甚鉅。像問到「日據時期前，台灣是什麼朝代？」照理來說，答案應該是「清治時期（1683－1895）」、「明鄭時期（1662－1683）」，再來才是荷治時期（1624－1662）。但孩子的認知卻是「荷蘭時期」，再往前則是猿人的石器時代，等於直接跳過清、明鄭，讓她超傻眼。

▲▼ 新課綱國中歷史課本。（圖／記者許展溢攝）

▲新課綱國中歷史課本。（圖／記者許展溢攝）

根據《中時新聞網》報導，嘉義大學應用歷史系教授吳昆財就點出2個嚴重事實，1是「學生不認識孫中山」牽涉到中國史，這就是「去中國化」的後果；2是「日據時期之前是荷蘭時代」牽涉到台灣史，等於去中國化的影響就是「去歷史化」。

吳昆財接著點名民進黨，直嘆去中國化就會讓歷史教育中，最重要的「時序感」和「脈絡感」消失，不提到明鄭、清朝，學生怎麼有辦法把400年的台灣史連接在一起。雖然民進黨本意，可能是希望新一代更親近、認同台灣史，但這樣的做法，不僅沒辦法了解中國，也遑論了解台灣，還變成「史盲」。而不尊重學術專業的結果，恐怕會有一、兩代孩子的歷史觀念都救不回來。

不僅國中生，吳昆財透露，連大學生都不見得了解台灣史，他就遇過學生坦言大三時才知道「蔣中正」和「蔣介石」是同一個人，還以為「雙十國慶日」是要紀念台灣光復。會有這樣的情況，就是歷史課本幾乎不提推翻滿清、辛亥革命。他認為，若中華民國的內涵被定義為「就是台灣」，沒有歷史可論述，就沒有價值在內，會以為雙十節單純只是「國家生日」。

吳昆財還提到，新課綱的國高中歷史課本中，「鄭和下西洋」是主題式論述，並非以朝代史脈絡教學，而課本裡卻強調台灣是「海洋立國」、「移民社會」，但若沒有了解元朝、宋朝史，就不知道羅盤、指南針、地圖、造船技術從何而來，「明朝鄭和下西洋」就會變成橫空出世的事件，台灣「海洋立國」的來由就是模糊的。

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