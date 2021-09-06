《斯卡羅》副導曝「水下拍攝」複雜又困難　要變成教案原汁原味傳承

▲黃駿樺參與《斯卡羅》水下攝影拍片工作。（圖／城市科大提供，下同）



記者許展溢／台北報導

公視戲劇《斯卡羅》還原150年前被遺忘的台灣歷史，「羅妹號事件」在恆春半島南端發生船難，繼而引發一連串事件，該劇開播至今話題不斷，台北城市科技大學演藝事業系任教的金鐘導演黃駿樺，受邀擔任副導演，他分享水下拍片工作，過程複雜又困難，期許自己未來將片場學習到的專業技術，全教給學生們。

黃駿樺表示，2年前受到名導演曹瑞原邀請擔任《斯卡羅》副導演，平日協調各組別工作，拍攝期間協助管理劇情所需的6千多人次群眾演員，包含安排群眾演員表演訓練、現場表演走位、動物演員定位等，歷經這次幕後工作的洗禮，覺得自己的能力又往上精進，感謝曹瑞原給他難能可貴的經驗。

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▲▼黃駿樺有15年資格的PADI潛水教練，結合影視技術承接水下攝影工作。

此劇8月播出後成收視焦點，黃駿樺說，參與劇組及調度6千多人次的群眾演員，的確感覺自己像吃了「丹藥」，能力又突飛猛進，還是感謝曹瑞原提攜，未來將運用參與《斯卡羅》這部史詩級大劇的經驗當成教案，傳承原汁原味的幕後經驗給學生。

黃駿樺日前在城市科大課堂上播出前導影片，學生既驚又喜，驚訝國人自製的本土故事，也能拍出國際水準，8月播出後，學生追劇紛紛表示「看這部電視影集，好像在看電影」。

▲黃駿樺說，要將片場學習到的專業技術，一一化作教案，讓學生做中學。



有15年資格的PADI潛水教練的黃駿樺表示，原本是把潛水當休閒活動，這幾年結合本身的影視技術承接水下攝影工作，《斯卡羅》難忘的是水下拍片工作，水下拍攝演員都是素人，且都是孩童，為安全起見，有請水面與水下戒護，在潮汐的律動力量移動下，要能精準掌握拍攝符合劇情的鏡頭，過程複雜又困難，還好事前均根據規劃的分鏡圖執行，在團隊合作下事半功倍。

黃駿樺平日執教「導演實務」、「錄製攝影學」等專業課程，他期許自己未來，將片場學習到的專業技術，一一化作教案，運用業界的操作模式，讓學生做中學，使學生不管從事幕前或幕後，都有不同的收獲。