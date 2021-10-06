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老爸開車一迴轉重創女騎士　兒頂罪遭識破下場曝

▲桃園市邱姓男子今年3月間開車載兒子外出，行經大溪區台7乙線欲迴轉，未禮讓直行機車先行導致與周姓女騎士發生擦撞事故，事後兒子出面頂罪遭受害女騎士識破。（圖／達志示意圖）

▲邱男3月間開車載兒子外出，行經大溪區台7乙線欲迴轉，未禮讓直行機車先行，導致與周姓女騎士發生擦撞，事後兒子出面頂罪遭周女識破。（圖／達志示意圖）

記者沈繼昌／桃園報導

設籍台北市的邱姓男子今年3月間開車搭載兒子前往桃園市大溪區，行經台7乙線14公里處欲迴轉，因未禮讓直行車先行直接轉彎，與直行的周姓女騎士發生碰撞，周女右側骨盆與恥骨骨折。事發後，邱男兒子向警方坦承是他開車釀禍，還在警方酒測單上簽名，周女則告知駕駛是邱男所為並非其兒子，才揭露其犯行；桃檢複訊時，邱男兒子坦承犯行，審酌2人為父子關係，所生危害非鉅，偵結依頂替罪嫌予以邱男兒子緩起訴為期1年，並須向公庫支付1萬元。

檢警調查，邱男兒子30歲，今年3月21日上午11時許，由父親開車載他至桃園市大溪區，行經台7乙線14公里處遇轉彎時，邱父疑疏忽未讓直行車先行直接轉彎，不慎與直行的周姓女騎士聲碰撞，周女人車倒地導致左腳第二蹠骨骨折併韌帶損傷、右側骨盆與恥骨骨折等傷害。

事發後，大溪警方到場處理，要為雙方進行酒測，30歲的邱男兒子向警方聲稱是駕駛人，還在酒測單上簽名與簽收道路交通事故登記聯單，但受傷的周女告知員警，駕駛是邱父並非其兒子，警方則將邱姓父子2人都帶回警局偵訊，其中年輕的兒子被依頂替罪嫌移送桃檢偵辦。

邱男兒子在檢方複訊時坦承犯行，其父也坦承釀禍導致周姓女騎士摔傷之事實，檢方根據大溪警方提供事故現場報告表、醫院診斷證明等資料佐證，檢方審酌邱男兒子並無前科取素行良好，犯後坦承犯行也深表後悔，考量與實際過失傷害者為父子關係，且員警即時察覺，行為所生危害非鉅，犯罪情節尚屬輕微，檢方認以緩起訴處分為適當，緩起訴為期1年，處分確定之日起6個月內須向公庫支付1萬元。

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