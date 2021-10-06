打造北橫沿線旅遊新亮點　桃園羅浮溫泉湯池10月9日試營運

▲桃園市政府觀光旅遊局為推廣羅浮地區觀光，陸續建置羅浮二號井、溫泉湯池等設施，並預計10月9日試營運。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府為推廣羅浮地區觀光，近日在疫情逐漸趨緩時，計畫在10月9日為羅浮溫泉湯池進行試營運，觀旅局局長楊勝評表示，民眾泡湯須採預約制，園區以20人為上限，部分設施也因應防疫規範暫時不開放；不過，復興區居民享有3折優惠價85元，試營運期間為讓更多民眾感受原鄉溫暖，皆享有原票價140元5折優惠價格。

桃園市觀旅局指出，桃園市長鄭文燦日前在防疫會議上拍板同意羅浮溫泉從10月9日開始試營運，2017年開始，市府在羅浮地區開鑿羅浮一號井，並於同年元月開放羅浮泰雅故事公園泡腳池供遊客使用，當年為羅浮地區帶來約28萬人次龐大觀光人潮。為充實遊客溫泉體驗與打造桃園新溫泉秘境，市府陸續建置相關設施，包含羅浮二號井、溫泉湯池與取供管路等。

▲桃園市政府觀光旅遊局為推廣羅浮地區觀光，10月9日起試營運，圖為SPA池。（圖／記者沈繼昌翻攝）



其中，羅浮溫泉湯池之泉源係由二號井取供，泉水溫度約攝氏45度，泉質屬碳酸氫鹽泉，色澤乳白略為透明且無臭無味，酸鹼值約在9左右，因泉水含豐富的鈉、鐵等礦物質成分，沖洗後手腳光滑柔細，加上清幽宜人環境，將成為北橫觀光新亮點。

▲桃園市政府觀光旅遊局為推廣羅浮地區觀光，10月9日起試營運，圖為溫泉池。（圖／記者沈繼昌翻攝）



楊勝評說，羅浮溫泉湯池預計本月9日起試營運，營業時間為早上10時起至晚上7時止，今年11月11日為正式開幕日，夏季預計營運時間為早上10時至晚間9時，冬季則為早上10時至晚間10時止。湯池戶外空間設置5池特色各異與功能皆具的湯池，包括冷水池、溫泉池、兒童池、SPA池、賞景池等，以及溫泉魚池，能讓泡湯客挑選喜歡的適宜溫度，不同年齡層的泡湯客亦可有多重的泡湯體驗。

票價部分，觀旅局針對不同族群人口訂有不同之票價，一般民眾票價為280元，12歲以下兒童、65歲以上之長者以及領有身心障礙者則為140元，30人以上的團體每人為180元，復興區居民享有3折優惠為85元，試營運期間為讓更多民眾感受原鄉溫暖，皆享有140元5折優惠。

▲桃園市政府觀光旅遊局為推廣羅浮地區觀光，10月9日起試營運，圖為兒童池。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，為讓泡湯客安心享受泡湯過程，羅浮溫泉湯池設有防疫指引:

(1) 營業場所單一出入口管制，進入者採實聯制、量測體溫並以乾洗手或酒精清消，經常接觸面每 2 小時消毒 1 次。

(2) 園區內總乘載量以20人為上限，人與人間至少保持 1.5公尺之社交距離。

(3) 泡湯時全程應配戴口罩，部分設施在降級至1級前暫不開放。

(4) 飲食行為應於指特定區域內為之。

(5) 淋浴間與吹風機等相關器材設備使用後會由專人確實清潔消毒。

楊勝評強調，為落實實名制保障遊客安全，試營運期間採全館預約團客制，每團僅接受20人團體預約（視疫情趨緩程度適度放寬），泡湯時間為120分鐘，每天二個梯次（上午10時及下午2時），試營運期間泡湯預約事宜可電洽：0978－519892（林先生）。

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