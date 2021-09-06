桃園航空城重大建設總工程費達581億　市府啟動廉政平臺把關

▲市府秘書長黃治峯（左四）率相關局處，赴法務部廉政署拜會署長鄭銘謙署長。（圖／工務局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

全台最大開發案、總工程費達581億元的桃園航空城重大建設，已陸續展開用地徵收等相關作業，桃園市政府為順利推動該重大建設，6日由市府秘書長黃治峯率相關局處，赴法務部廉政署拜會署長鄭銘謙署長，達成共識將匯集檢、調、廉、工程會及審計等單位，於10月15日啟動重大工程廉政平臺計畫，嚴守工程品質及防範不當外力干擾。

市府指出，桃園航空城計畫總面積4,564公頃，涵蓋大園區及蘆竹區，包含市府第一期發展區（1,190公頃）及海軍基地及周邊地區（566公頃)，總工程經費約為581億元，航工處於2021年5月18日成立「航空城區段徵收工程廉政平臺」，透過跨域聯繫檢、調、廉等機關，共同維護採購環境，並由工務局賴宇亭局長自年8月26日起，偕平臺推動機關陸續拜會行政院公共工程委員會、桃園地檢署、桃園市調查處及桃園市審計處等單位，以凝聚廉潔共識。

而為了守護國家重要公共建設品質，法務部針對國家重大採購案，成立機關採購廉政平臺，讓檢廉調機關參與其中，並引入專業機關、外部專家學者及公民團體共同監督。依據法務部廉政署資料顯示，目前全台超過100億以上的採購案，如公路總局的淡江大橋新建工程、台北市捷運局的環狀線南北環段工程、桃園國際機場的第三航廈工程，均有成立廉政平臺專責監督工作。

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