他在地鐵站露鳥解放　不小心「掏出真槍」射了！砰一聲下場超慘

▲ 聖地牙哥一開始還不願承認是他開槍自射。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國紐約發生一起荒謬事件，一名男子日前在地鐵站突然尿急，竟然沒有走進廁所，而是就地拉下拉鍊，打算隨地小便，沒想到過程中不小心誤觸自己褲子裡的槍枝，開槍射中自己的腿，砰的一聲巨響令周圍民眾都受到驚嚇。

CBS報導，這名男子是現年39歲的聖地牙哥（Shawn Santiago），起初還向警方宣稱，自己是被流彈射中，後來才坦承，在時報廣場地鐵站打算小便時不小心開槍，子彈射中他的大腿。

當地勞工斯圖爾特（Steven Stewart）直言，「這太噁心了，感覺就像回到1980或1990年代。拜託，乾淨點吧老兄，我就在這裡工作欸，請保持乾淨。」哈林區居民希姆斯（Tina Sims）也表示，「我們需要更多警察，我覺得太不安全了。」

這則新聞5日登上《紐約每日新聞》頭版，令聖地牙哥頓時受到廣大民眾關注。警方調查發現，他與一個幫派有關，且曾多次因攻擊等犯罪行為被捕，將為此次事件面臨指控。《每日星報》指出，可能的罪嫌包括在地鐵上攜帶裝有子彈的槍枝、在公共場所小便或過失開槍。

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