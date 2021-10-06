運送五倍券使命必達！花蓮警凌晨動員13警力　北至南分送12郵局

▲▼運送任務勤前講習。（圖／玉里分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮玉里分局5日清晨6點在大多人還在睡夢中時，13名警力早已起床，並整裝前往花蓮市國安郵局執行五倍券押運安全維護工作。為確保五倍券押運安全工作圓滿順利，分局長温基興特別指示業務組嚴密規劃相關安全維護工作，務必使振興券運送及保管萬無一失。

▲▼玉里分局員警押送五倍券，一路由花蓮市出發由北往南沿路分送至12處郵局。（圖／玉里分局提供，下同）

玉里分局表示，五倍券分裝、運送、保管期間，為防止遭竊、遭搶或縱火等因素，讓五倍券能如期發放，特別規劃押送勤務，一路由花蓮市出發北往南沿路分送至12處郵局。為維護轄區郵局內五倍券存放安全，亦特別規劃金融機構安全維護工作24小時不間斷加強巡邏，嚴密滴水不漏的做好安全維護工作。

警方特別強調，近來五倍券的詐騙案件時有耳聞，溫馨提醒民眾，金融機構不會主動發送信用卡綁訂，或預購失敗等簡訊，呼籲大家應多加留意提高警覺，有任何與詐騙相關之問題，請多加利用165反詐騙諮詢專線，或撥打110報案專線查證，派出所會立即派員協助查處。

玉里分局分局長温基興表示，超商、郵局開放五倍券領用的過程中，難免會產生人潮聚集，希望民眾務必配合預約流程，依序領取，維持秩序；另一方面也呼籲民眾遵守防疫規定，領取時務必配戴口罩及維持社交距離。