「肇逃證明陳柏惟不負責任」　趙少康：這種人當立委讓全體國人蒙羞

▲立委陳柏惟被爆肇逃。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

台灣基進立委陳柏惟遭逢罷免危機，媒體人黃揚明6日指控，陳柏惟2011年曾駕車撞傷機車騎士，肇事後第一時間逃逸，直到警方調閱監視器查獲他才認罪。對此，中廣董事長趙少康表示，肇事逃逸已證明陳柏惟不負責任，被揭發還不認錯，「他身為中華民國立委，讓全體國人蒙羞。」

對於肇逃一事，陳柏惟解釋，當時警方通知到案後過程完全配合，在法院坦白認罪，事後積極也與對方和解，此事件完全是自己的責任。不對的事就是不對，賠償受害者的損失、深刻反省絕不再犯，是我在接下來的人生中，時時刻刻警惕自己的教訓。

趙少康指出，陳柏惟不斷強調當天已去警察局報案，但起訴書載明陳柏惟「駕駛上開自用小客車逃離現場。嗣警調閱道路監視器發現陳柏惟所駕駛之上開車輛而循線查獲 。」明明就是鐵證如山事後被抓包，「還想亂帶風向卸責。說謊立委再罪加一等。」

判決書內文更指出「參以被告肇事後，完全未下車察看被害人並施以救助，逕自駕車逃離現場，犯罪情節非輕，且被害人所受之傷勢頗為嚴重」，趙少康表示，受害者顱內受傷及硬腦膜下腔出血，竟然還被陳柏惟遺棄在肇事現場，如果沒有其他人施以救助，可能會賠上一條人命。

趙少康指出，「肇事逃逸」代表陳柏惟遇到問題的第一反應就是逃、沒有承擔勇氣，是人格及道德缺陷，更是沒有擔當、沒有肩膀的違法表現，台中第二選區選民真是錯付了。

趙少康表示，除了性格上的缺陷，陳柏惟選擇肇逃當下有沒有其他不可告人的理由？陳柏惟曾簽署酒駕退選承諾書，請問肇事逃逸要不要辭職負責，「民進黨確定還為這種人站台嗎？」

對於批評，陳柏惟強調，這不是抹黑、這是事實，但是跟罷免案一定要區別來看，因為當時自己沒有立委身份，「那時我還不是那麼成熟」，他也反省人生有些事情要調整，後來參選相信選民也能夠理解，但是在立委罷免案滾滾而來時，發生這件情造成大家擔心，「我感到非常不好意思。」