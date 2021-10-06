獨／金錢豹明起改自助KTV！親民消費曝光　最大包廂可容28人

▲金錢豹轉型自助式KTV，包廂消費方式大公開。（圖／記者鄧木卿攝）



記者鄧木卿／台中報導

全台最受矚目酒店、台中金錢豹，為拼生存轉型成自助式KTV，雖目前僅3樓申請復業成功，但不少人蠢蠢欲動，直言「自助式給了大家踏進金錢豹的勇氣！」《東森新媒體ETtoday》也率先獨家取得其消費方式，包廂每小時從1000元起跳，特大包廂5000元，最多可容納28人，人數超過再另計費用。

金錢豹整棟共登記6家公司，其中僅3樓營業登記沒有註明「有侍者陪伴之視唱」。據了解，金錢豹1樓為舞廳，2、3樓為包廂，4、5樓分別是金山酒店以及市政酒店。

《東森新媒體ETtoday》掌握到，金錢豹即將公開的消費方式，以每小時計算，為4人特小包廂1000，小包廂2000元、中包廂3000元、大包廂4000元、特大包廂5000元；每個包廂都有人數限制，以特大包廂來說，最多可容纳28人，但每超過1人就再加250元費用。

相較於大學生喜愛去的好樂迪，好樂迪VIP包廂約1750元，但人頭低消另計約118元不等，如果計算28人前往歡唱，每小時總金額大約也是5000元左右，與金錢豹特大包廂消費差不多，消費金額平易近人，也讓許多人蠢蠢欲動，想微解封高歌並一窺究竟。