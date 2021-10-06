破天荒！金錢豹拼轉型求生　公開邀媒體參觀揭開神秘面紗

▲▼拼轉型求生存，金錢豹決定邀請媒體入內參觀，公開內部空間。（圖／記者鄧木卿攝）



記者鄧木卿／台中報導

全台酒店指標金錢豹明起復業，並轉型改為自助式KTV，但僅開放3樓包廂對外營業，其餘樓層皆未核准，引發熱議。金錢豹創辦人袁昶平也罕見發表公開信，透露金錢豹並非第一次從事自助型KTV，早在20年多前也經營過自助式KTV，獲好口碑及好評，並宣布今天晚間開放媒體參觀，這也是金錢豹官方首次開放媒體入場，揭開金錢豹內部神秘面紗。

▲金錢豹邀媒體參觀。（圖／記者鄧木卿翻攝）

袁昶平表示，對於這次金錢豹申請復業並做轉型，大家充滿好奇與期待，但實際上，金錢豹並非第一次從事自助型KTV，早在20年多前台中忠明路上就經營過自助型KTV及豐富的百匯，早有口碑與好評，今晚間7點將會開放媒體參觀，也希望藉此讓大家了解金錢豹，但媒體進入前一樣要實名制、量體溫、手部消毒等等，才能入內。

▲金錢豹金山店外觀。（圖／記者鄧木卿翻攝）

金錢豹酒店歷經近5個多月暫停營業，在中央流行疫情指揮中心宣布5日有條件開放KTV後，日前網路上就傳出全台知名的金錢豹酒店，為了員工生計，將從7日起轉型為自助式KTV，成為網友的熱議話題。



不過，金錢豹昨天搶在申請首日送件台中市府申請復業，卻因金錢豹在國稅局登記的營業項目中註明「有侍者陪伴之視唱」，資格不符遭打槍，一度讓預訂10月7日開幕期程出現變數。不過，中市府透露，金錢豹3樓的營業登記項目為視聽歌唱，並無陪侍，因此3樓申請開放通過，即日起即可復業。

▲金錢豹的大包廂。（圖／記者鄧木卿翻攝）