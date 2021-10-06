陳柏惟這次不用台語質詢邱國正　還是代鄉親問了這句話

▲台灣基進立委陳柏惟。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

台灣基進立委陳柏惟日前使用台語質詢，卻引發國防部長邱國正當場不滿，引起社會爭議。對此，陳柏惟6日一改過往犀利的質詢風格，並且全程使用國語質詢邱國正，不過最後仍以台語詢問「這樣子跟鄉親講可以嗎」，邱國正則回應，「委員這樣表達很好、很清楚」。

立法院外交及國防委員會、財政委員會6日召開聯席會議，審查行政院函請審議「海空戰力提升計畫採購特別條例草案」案。陳柏惟質詢時以國語表示，2400億是一筆龐大的預算，他有義務向民眾報告來龍去脈，詢問邱國正能否簡單報告這筆預算要花在哪些領域，以及因應哪些作為。

邱國正說明，特別預算是因應敵情威脅，最近大家也都感應到相當急迫、壓力很大，這筆錢有必要花在國防力量相關的項目，國軍要快速提升戰備整備，只要是既有的技術已經成熟，或者是已經有基礎的數量，就要在技術純熟，而且有量產、有功能的方面努力。

邱國正指出，根據國防部的估算，在飛彈類、高效能艦艇等已經既有的項目，就按照這個來發展，因此歸納出8個類，總共有10個案子在發展。

▲國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）



陳柏惟再問，國防部是否用比較平易近人的方式，向民眾解釋為何要建構飛彈，是不是因為對面的飛彈數量增加，以及為何要買車子，是不是為了因應登陸作戰，並且因應哪些特殊狀況，才會編列2400億的特別預算。

邱國正強調，國軍的台澎防衛作戰制空制海，為什麼要在制空制海著墨戰力，主要是因為在海上戰力最難發揮，「所以我們看到這點，就強化我們的強點」，這就是典型的不對稱作戰，「如果還要講的平易一點的話，大敵當前，手上有什麼東西，就要抄傢伙」。

陳柏惟也問，今天跟去年有什麼不一樣，為什麼要在今年編列2400億。邱國正則解釋，因為前年只有10多架共機繞台，到了去年已經變成300多架，已經出現警訊，因此國防部覺得有必要，「經過一年準備，所以今年把這個端出來」。

最後，陳柏惟則以台語詢問，「所以我跟鄉親報告，因應阿共這邊，有可能對海軍、空軍的戰力加強，所以我們政府需要編列這條預算，來增加國防安全，我這樣子跟他們講，可以嗎」，邱國正則回應，「當然可以，委員這樣表達很好、很清楚」。