夜爬泰山氣溫驟降　大批遊客「擠滿男女廁取暖」…驚人畫面曝

▲遊客擠衛生間取暖。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸十一國慶假期，不少人夜遊泰山景區，等待觀看日出。但上周日（3日），大批遊客因泰山頂突然降溫，躲在廁所內互相取暖，引發關注。網友3日發布影片稱，大批遊客登頂泰山準備觀看日出，但由於氣溫驟降，只得擠在廁所內取暖，「男女洗手間都擠滿了。」網友看後稱，「真是花錢受罪。」

據《極目新聞》消息，據拍攝者稱，當時是凌晨1點半左右，夜裡去洗手間看到很多人在廁所保暖，還有人在地上鋪被子睡覺。拍攝者進一步表示，爬山出了一身汗，山頂降溫太厲害，穿羽絨衣都感覺冷。

網友發布後引發熱議，有網友詢問，為何不住酒店而選擇露宿廁所。據了解，泰山山頂目前有11間不同檔次的酒店，價錢由95元（人民幣，下同）至1312元不等，但由於客流量大，大多數酒店房間所剩無幾。

有一間酒店的工作人員表示，酒店除普通房間外，還有按床位出租的多人間，混住床位每晚100元，「不過床位在國慶的高峰期比較緊俏，遊客需要提前預定。」

▲泰山半夜降溫。（圖／翻攝自影片）

據了解，今年大陸國慶假期，泰山的遊客激增，10月1日當晚景區內就逼滿為了看日出夜晚登山的遊客，景區還在1日、2日傍晚連續兩日停手夜間時段門票。

事實上，遊客在泰山山頂的廁所過夜早在今年清明假期時就有發生。對此，有泰山工作人員表示，遊客可以通過網路預約夜間門票和酒店，但近期遊客較多，如想住在山頂附近則需要提前預定酒店。

對於遊客在廁所避寒，工作人員表示，可能是由於近幾日泰山降溫導致的。工作人員還說，近幾日泰山正在下雨，遊客是否能看到日出，景區無法保證。