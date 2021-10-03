泰山惡火一家5口3死　相驗初判吸入大量濃煙嗆暈窒息

▲泰山3死火警搶救畫面曝。（圖／記者陳雕文翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市泰山區一棟舊公寓民宅4樓，2日上午6時許發生火警，一家5口一度受困，警消趕抵現場灌救，先架梯從陽台處救出一對母女，而另外3人包括爸爸、兒子、及姑姑則分別倒臥客廳、臥室，救出時無心跳，經送醫仍宣告不治。檢警3日相驗遺體，研判疑吸入大量濃煙昏倒後窒息，導致燒燙傷致死，詳細起火原因待火調科調查釐清。

據了解，舊公寓位在明志路上，住著一家5口，包括父親50歲鍾男、母親45歲陳女、姑姑45歲賴女、鍾家18歲長子、以及鍾家16歲長女；警消初步勘查，推測起火點疑似位於客廳處，沙發焚毀相當嚴重，火警發生當下濃煙不斷竄出，又未安裝住警器，家中隔間都是木造，火勢一下子就瞬速延燒。

事發當時，母親與女兒急忙躲到陽台求生，幸運獲救脫困，而鍾父及姑姑賴女則是被發現倒在客廳，已經沒有心跳，2人分別有二、三度燒傷；長子鍾男則倒臥在臥室內，獲救時同樣已無生命跡象，3人送醫後宣告死亡。

檢警今天下午在新北市板橋殯儀館相驗3人遺體，初步研判當時火勢猛烈產生大量濃煙，3人先被嗆暈後窒息，再被大火灼傷造成大面積燒燙傷，導致死亡，相驗結束後家屬對死因無異議，但詳細起火原因尚待消防局火調科調查。

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