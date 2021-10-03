賞老屋逛水道拍秋芒 水道博物館規劃山區首座電動輔助腳踏車帶動慢活旅遊

▲台南山上花園水道博物館與在地廠商合作，推出Be-Bike電輔單車服務，即日起遊客可以以手機掃描租用，騎電輔單車山區慢活旅遊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為了推展山區旅遊，台南山上花園水道博物館與在地廠商合作，推出Be-Bike電輔單車服務，即日起遊客可以在博物館區及淨水池區以手機掃描租用，藉由電輔單車協助，將旅遊行程擴散到鄰近的山上社區，甚至最近爆紅的大內橋，逛老屋、賞甜根子草，帶動山區慢活旅遊。

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文化局指出，山上花園水道博物館開園迄今，已經接待超過1百萬人次遊客，並且串聯鄰近南瀛天文館、化石館等場館，成為山區熱門新景點，也帶動山上區的觀光市場，但市長黃偉哲也指示，希望把人潮效益能夠外溢到鄰近社區，共創區域繁榮。

為此，館方積極構思將人潮導入社區，由於山上區屬於傳統農業聚落，範圍不大，且擁有相當傳統的建築及信仰，相當適合步行或騎腳踏車深度旅遊，於是與熊大單車合作，在博物館區及淨水池區入口處，規劃設置電輔單車服務。

水道博物館指出，Be-Bike電動輔助單車，車身有設置電池輔助，透過手機APP租用，上下坡踩踏較省力，提供遊客多元化選擇，雖無設立樁架，但會要求租賃者於固定服務據點放置還借，以免造成亂停景象，目前試辦期間，先於兩個館區各投放5部，將再視租用情形調撥。

館方也提醒，電動輔助單車主要希望讓遊客能更深入認識山上區，民眾可以規劃串連周遭景點，博物館區全區是收費徒步區，為了親子及銀髮族遊客安全，電動輔助單車不能入園騎乘，籲請遊客配合。