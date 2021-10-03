　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

賞老屋逛水道拍秋芒 水道博物館規劃山區首座電動輔助腳踏車帶動慢活旅遊

▲台南山上花園水道博物館與在地廠商合作，推出Be-Bike電輔單車服務，即日起遊客可以以手機掃描租用，騎電輔單車山區慢活旅遊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南山上花園水道博物館與在地廠商合作，推出Be-Bike電輔單車服務，即日起遊客可以以手機掃描租用，騎電輔單車山區慢活旅遊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為了推展山區旅遊，台南山上花園水道博物館與在地廠商合作，推出Be-Bike電輔單車服務，即日起遊客可以在博物館區及淨水池區以手機掃描租用，藉由電輔單車協助，將旅遊行程擴散到鄰近的山上社區，甚至最近爆紅的大內橋，逛老屋、賞甜根子草，帶動山區慢活旅遊。

▲台南山上花園水道博物館與在地廠商合作，推出Be-Bike電輔單車服務，即日起遊客可以以手機掃描租用，騎電輔單車山區慢活旅遊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

文化局指出，山上花園水道博物館開園迄今，已經接待超過1百萬人次遊客，並且串聯鄰近南瀛天文館、化石館等場館，成為山區熱門新景點，也帶動山上區的觀光市場，但市長黃偉哲也指示，希望把人潮效益能夠外溢到鄰近社區，共創區域繁榮。

▲台南山上花園水道博物館與在地廠商合作，推出Be-Bike電輔單車服務，即日起遊客可以以手機掃描租用，騎電輔單車山區慢活旅遊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為此，館方積極構思將人潮導入社區，由於山上區屬於傳統農業聚落，範圍不大，且擁有相當傳統的建築及信仰，相當適合步行或騎腳踏車深度旅遊，於是與熊大單車合作，在博物館區及淨水池區入口處，規劃設置電輔單車服務。

水道博物館指出，Be-Bike電動輔助單車，車身有設置電池輔助，透過手機APP租用，上下坡踩踏較省力，提供遊客多元化選擇，雖無設立樁架，但會要求租賃者於固定服務據點放置還借，以免造成亂停景象，目前試辦期間，先於兩個館區各投放5部，將再視租用情形調撥。

館方也提醒，電動輔助單車主要希望讓遊客能更深入認識山上區，民眾可以規劃串連周遭景點，博物館區全區是收費徒步區，為了親子及銀髮族遊客安全，電動輔助單車不能入園騎乘，籲請遊客配合。

►換手機5千元有找！拍照功能超強大

ET快訊
快訊／吉娃娃掉進愛河！他跳水救寶貝慘受困
AirPods 3即將面市　外觀、價格搶先曝光
「被X過個性扭曲」不是老K說的！本尊不道歉：龍龍很會演
陸瘋傳「25人封殺名單」趙薇排第一！　2台灣男星被列入
女搭捷運「卡片突多一筆錢」　賺錢真相曝：超多人不知
連千毅身後「E奶老師」爆紅　羞曝：未來會用A片教學
快訊／杜特蒂證實！長女將競選菲律賓總統
快訊／2大車互撞車頭變形！駕駛受困無心跳

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

打完2劑仍要掛口罩「1情況才能脫」　胸腔醫一想秒反悔：戴著好

賞老屋逛水道拍秋芒 水道博物館規劃山區首座電動輔助腳踏車帶動慢活旅遊

全冒出來了！支持龍龍的「陣營太豪華」　網朝聖留言：水很深

公費流感疫苗和新冠疫苗應隔7天　南投分診分流分時段防錯

「被X過個性扭曲」不是老K說的　還原對話本尊不道歉：龍龍很會演

連假恐有颱風攪局！熱帶系統發展時間曝　週三起「這三區」雨勢再加劇

「客家男友超摳」2年賺130萬觀看！客家人開酸龍龍：可以道歉嗎

戶外脫口罩？前台大醫曝「1殘酷真相」急喊：別放棄它　網狂抖＋1

被酸靠爸！吳姍儒「3度敲響金鐘」　鄉民揭1關鍵服了：對她有改觀

打BNT、莫德納、AZ可爽玩日本？　殘酷現實曝「別傻了」

温貞菱頒獎走錯麥克風...　工作人員台下吼：沒跟她講嗎？

吳宗憲台下突被Cue「低頭看向小鬼」　三人無緣得獎...吳宗憲伸手輕拍KID

薛仕凌《做工的人》奪男配角獎　轉型成功！首闖金鐘就得獎

Janet「胸前只遮一片布」側胸全露　温貞菱前後大挖空「深V開到肚臍」

KID全程泛淚「帶小鬼」走紅毯　造型藏鼻酸巧思「盼拿鬼哥最後一座獎」

博恩宣布：老K無限期留職停薪！　 還原私下和解過程「道歉龍龍」

吳宗憲.Kid可惜沒能帶小鬼上台...　曾國城《一字千金》奪益智實境節目主持人獎

叔叔唸咒語捉弄「把阿嬤變不見」 萌娃嚇哭...嬤心疼幫罵：你壞壞！

鍾欣凌再封金鐘視后！　演活「婆婆」上台激動落淚

12歲李奕樵奪新人獎！突脫口「影帝還好」　全因許傑輝警告他別得：會一路衰下去XD

打完2劑仍要掛口罩「1情況才能脫」　胸腔醫一想秒反悔：戴著好

賞老屋逛水道拍秋芒 水道博物館規劃山區首座電動輔助腳踏車帶動慢活旅遊

全冒出來了！支持龍龍的「陣營太豪華」　網朝聖留言：水很深

公費流感疫苗和新冠疫苗應隔7天　南投分診分流分時段防錯

「被X過個性扭曲」不是老K說的　還原對話本尊不道歉：龍龍很會演

連假恐有颱風攪局！熱帶系統發展時間曝　週三起「這三區」雨勢再加劇

「客家男友超摳」2年賺130萬觀看！客家人開酸龍龍：可以道歉嗎

戶外脫口罩？前台大醫曝「1殘酷真相」急喊：別放棄它　網狂抖＋1

被酸靠爸！吳姍儒「3度敲響金鐘」　鄉民揭1關鍵服了：對她有改觀

打BNT、莫德納、AZ可爽玩日本？　殘酷現實曝「別傻了」

全大運／謝喜恩東奧行「被電很慘」也獲能量　為起跑幫助很大

2愛犬遇毒蛇「姐姐遭咬重傷」　送醫另隻完全沒事：牠保護了弟弟

嫩妻甩出車外影像曝！他無照開車還滑手機　撞4車翻覆旋轉

吳宗憲為何錯失金鐘？評審「輿論有影響」…本尊聽完：I don't care

消滅痘痘肌靠「這一顆」　網紅森田分享秘訣

糖尿病近年高速遽增！醫曝抵抗糖尿病不再是老年人專利

水岸豪宅「輕井澤」重返200萬俱樂部　專家揭：高低樓層價差大

「狗界長頸鹿」因脖子太長遭棄！　牠拋童年陰影獲真愛超會撒嬌

復康巴士急煞車！94歲嬤「從輪椅飛出」骨折重傷　2天後離奇亡

女腹痛自己吃止痛藥…「七孔大爆血」進加護　網狂抖+1：我也吃過

小黃運將伸鹹豬手騷擾「狂摸腿」 女乘客機警蒐證：他摸一整路...

生活熱門新聞

老公「聊天刷一排暗號」！真相神轉：是人才

醫師去澎湖玩「我也染病了！」揪真兇手：不是毛毛蟲

雲林全台首創　返鄉下高鐵就可打莫德納

搭捷運「錢變多」真相　網驚：我也不知

陽明山猴群襲女「擠奶茶」噴全身　驚嚇影片曝

老K性羞辱龍龍！呂秋遠「列10點精闢刺骨」

情侶高鐵亂佔位！　媽抱小孩被回1句話氣炸

可能有雙颱生成！變天時間曝　恐影響國慶連假

戶外口罩鬆綁就煞不住了　醫喊看這國現況

指甲出現凹槽！　過來人警告快就醫

大國藥妝來了！4kg免運、人氣品7折

柯「打2劑幹嘛戴口罩」　專家：北市死亡率全台第一

打BNT、莫德納、AZ可爽玩日本？　殘酷現實曝

好市多驚見「隱藏版美食」！　內行認證：真的很難買到

更多熱門

相關新聞

小琉球旅客多　警監聯合稽查1天開75張告發單

小琉球旅客多　警監聯合稽查1天開75張告發單

小琉球成為熱門旅遊景點，每逢假日吸引大批遊客登島遊旅，為了遊客交通安全，配合「交通安全月」，東港警分局會同屏東監理站2日表進行聯合稽查，共開出75張告發單，其中一件還使用失竊車牌，被警方依贓物罪嫌函送法辦。

126.8萬起最強電動重機ENERGICA

126.8萬起最強電動重機ENERGICA

鄭州景區吊橋繩索突斷裂 十餘名遊客落水獲救

鄭州景區吊橋繩索突斷裂 十餘名遊客落水獲救

270度絕美「環景房」開箱！

270度絕美「環景房」開箱！

「外賓專列」新東方快車對大陸民眾開放 金鑽車廂票價一張20萬元

「外賓專列」新東方快車對大陸民眾開放 金鑽車廂票價一張20萬元

關鍵字：

水道秋芒電動腳踏車慢活旅遊

讀者迴響

熱門新聞

《斯卡羅》名導上台點名陳時中！霸氣喊話全場狂拍手

小鬼家人「公布瞬間沉默了」！妹妹40字發聲

小鬼無緣金鐘…吳宗憲KID「真實反應被拍」！

女星拋震撼彈「宣布結婚」

老K回應霸凌龍龍「絕對不跟這人道歉」

温貞菱走錯位置「工作人員大罵」

她帶整疊現鈔到機車行「我要買車」　警助返家

金鐘獎／吳宗憲坐台下突被Cue！

第一網紅「無預警停更」：半夜被噁心到了　悲慘過往被起底

金鐘56完整得獎名單出爐

老公「聊天刷一排暗號」！真相神轉：是人才

許孟哲臉蛋變了！PTT一看嚇到：太扯

醫師去澎湖玩「我也染病了！」揪真兇手：不是毛毛蟲

雲林全台首創　返鄉下高鐵就可打莫德納

典禮驚見「江宏傑合體福原愛」！

更多

最夯影音

更多
温貞菱頒獎走錯麥克風...　工作人員台下吼：沒跟她講嗎？

温貞菱頒獎走錯麥克風...　工作人員台下吼：沒跟她講嗎？
吳宗憲台下突被Cue「低頭看向小鬼」　三人無緣得獎...吳宗憲伸手輕拍KID

吳宗憲台下突被Cue「低頭看向小鬼」　三人無緣得獎...吳宗憲伸手輕拍KID

薛仕凌《做工的人》奪男配角獎　轉型成功！首闖金鐘就得獎

薛仕凌《做工的人》奪男配角獎　轉型成功！首闖金鐘就得獎

Janet「胸前只遮一片布」側胸全露　温貞菱前後大挖空「深V開到肚臍」

Janet「胸前只遮一片布」側胸全露　温貞菱前後大挖空「深V開到肚臍」

KID全程泛淚「帶小鬼」走紅毯　造型藏鼻酸巧思「盼拿鬼哥最後一座獎」

KID全程泛淚「帶小鬼」走紅毯　造型藏鼻酸巧思「盼拿鬼哥最後一座獎」

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面