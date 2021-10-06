《天橋》部分特效轉包大陸公司　文化部：拿補助款應以國內產業優先

▲文化部長李永得表示，若持有政府補助款，作品製作就應以帶動國內產業為優先。（圖／記者許維寧攝）



記者許維寧／台北報導

由楊雅喆執導、劉蔚然製作的公視戲劇《天橋上的魔術師》獲得金鐘獎6項大獎，卻被今年金鐘評審之一「夢想動畫」創辦人林家齊掀其80%動畫承包給大陸，名單卻隻字未提，喊話用納稅人的錢做戲，應把人才留在台灣。對此，出品方公視回應，並無80%特效由中國團隊執掌一事，今（10/6）文化部長李永得接受媒體聯訪時則表示，政府補助款還是要以帶動國內產業為主。

由導演楊雅喆執導的公視戲劇《天橋上的魔術師》遭金鐘評審林家齊指出，該劇超過80%視覺特效由韓國公司發包給北京諾華視創公司負責，而非先前劇組宣稱「台韓視效跨國合作」。林也表示，以人民稅金製作的作品，應該盡可能將資源留在台灣。

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今天文化部長李永得接受媒體聯訪則回應，承包公司確實有跟韓國視效公司合作，韓國公司則再發包部分給中國大陸的視覺特效公司。但文化部持兩個態度，既然該劇拿了政府補助款，就應該要以帶動國內產業為優先考量。再者，若於製作上有特別考量，資訊也應該公開透明。

李永得說，《天橋上的魔術師》於製作上沒有違法、也沒有違反標案規定，但因為持有政府補助款，若國內有人做、有人願意做，文化部仍希望以國內產業為優先。

但李永得也談到，是否發包給國外應由製作單位評斷，屬於專業考量，政府不會干涉製作方應和哪些單位簽約。