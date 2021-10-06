「找連勝文捐10萬被酸」朱學恒嗆：多捐一點！網紅牙醫PO收據回擊

▲朱學恒與史書華為了「捐多上」而槓上！（圖／翻攝臉書）



網搜小組／劉維榛報導

屏東超商潘姓女店員遭楊男挖眼，導致雙眼重創、鼻樑斷裂，善款突破7位數，然而名嘴朱學恒與牙醫史書華卻為善款槓上。史書華開酸，朱學恒與連勝文集資10萬，而他自己就單單捐了10萬，而朱學恒回嗆「既然要捐，為何不多捐一點」，史書華則回擊「小人物光這三個月的捐款五十幾萬」，接著要朱「快補上喔，等跟！」

還原事情經過，潘家因收入有限，未來要面臨龐大復健費及醫療費，善心人士紛紛致電到縣府詢問如何捐款，甚至網路上有人批評屏東縣府不設公開捐款帳戶。對此，副縣長吳麗雪解釋，跟家屬討論後，受限於公益勸募條例第5條第2款規定，各級政府只有遇到遇重大災害或國際救援時才得公開勸募，也就是政府無法為個人開立募款帳號，家屬決定提供私人帳戶。

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事後，宅神朱學恒發動好友捐款10萬元，4日於粉專透露自己與翁履中、王世堅，連勝文、張斯綱、楊文元、Max、洪孟楷、江啟臣等人，將通告費加一加湊了10萬元一起匯入潘女的個人戶頭中，「願潘妹妹一生平安順利，願你以後還可以看到美麗的大千世界，願這是你輩子最後的一個磨難。」

事實上，牙醫史書華早在3日就捐出10萬到潘女的帳戶，因此在粉專開酸朱學恒，「善款不分意識形態，不過善款捐得跟連家集資一樣，可以讓我跟子孫說嘴一輩子了，順帶一提，這沒辦法用法人捐款，不是地方政府的問題，法律就是如此，只差在不能抵稅而已，沒有單筆超過220萬，本來就沒有贈與稅，所以不需要酸政府，做善事就不用考慮抵稅問題，如果要的話，只要用連家底下的基金會就可以抵稅囉。」

▲史書華貼收據回擊！（圖／翻攝臉書）

朱學恒也大動作回文，表示「你昨晚（3日）就捐了我是知道的，但你知道公益勸募法限制的是勸募，不是開公益帳號。你也被屏東縣政府騙了。不然去查查為何全台灣只有屏東縣政府不願意開帳戶好嗎？不要被顏色蒙蔽了你的良知。我名下也有一個基金會，但我不想用基金會抵稅，因為只有小人物才會覺得基金會抵甚麼屁稅。既然要捐，為何不多捐一點，我再多捐多少，你也來跟著一起吧？好嗎？都開嗆了不要縮啊！」

兩人隔空交火，史書華也針對捐多少一事，回應「被穿著『低能』的成衣商朱學恆叫板比捐款，問題是你們七、八個人集資十萬，我一個人捐十萬 ，叫我跟上是什麼意思？好像考試靠同學拉到及格分數，然後跟考一百分的同學用嗆『有本事來比分數啊 跟上我吧』，而且我今年就捐快一百萬了，你先跟上我吧，跟上連公子就叫作嗆？你算什麼咖啊？」

不久後，史書華再度發文，「9個人集資十萬嗆我敢不敢跟著捐款？數學不好嗎？既然害我浪費時間找收據了，出來打球，不要只出張嘴，別縮喔，小人物光這三個月的捐款五十幾萬，讓你一點，捐給謝大使的花圈讓你算一萬，算你50萬就好，快補上喔，等跟！」