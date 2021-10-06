挖眼案6天只道歉一次挨轟　潘孟安低調赴醫院探視女店員

記者黃翊婷／綜合報導

屏東超商潘姓女店員遭挖眼一案震驚社會，縣長潘孟安9月29日於臉書發文道歉，之後的PO文則沒有再提及此事，掀起眾怒。對此，潘孟安5日親自前往高雄長庚醫院探視潘女，並送上慰問金，停留大約45至50分鐘，全程都十分低調。

▲潘女雙眼重創、顏面受損，目前已經完成2次手術，預計1到2週後就可以安排出院。（圖／莊全成提供，下同）

潘女9月29日發現前來超商消費的男子口罩沒有戴好，好心提醒卻遭對方衝進櫃台強挖眼睛，導致一眼視網膜剝落，可能因此失明，傷勢相當嚴重。消息傳開後，當地居民坦言該男子已經不是第一次攻擊他人，進而在網路上掀起熱議，許多網友紛紛湧入屏東縣長潘孟安的臉書，留言洗板希望縣府介入處理此事。

而潘孟安在9月29日透過臉書PO文表示，因社會安全網的疏失而發生此案件，「我們感到十分遺憾」，而嫌犯多次傷人，目前已要求醫院審慎評估，朝向長期收治來處理，「針對社會安全網的補強，我們也會深切檢討，並且跟中央衛福部討論，希望強化法令，讓精神病患者不再成為社區的隱形炸彈。」但潘孟安之後的PO文未再提及此事，讓眾多網友無法接受，並繼續留言狂轟。

▼▲社會各界紛紛發起捐款，希望幫助潘女及其家人度過難關。

對於挨轟縣府團隊冷處理挖眼案，潘孟安沒有正面回應，而是在5日晚間7時親自前往高雄長庚醫院探視潘女，送上慰問金，同時也請院方全力救治；另一方面，他還叮囑幕僚不要透露這趟行程，以免造成患者和家屬的負擔。

屏東縣副縣長吳麗雪5日也曾出面「滅火」並說明，縣府團隊絕對沒有置身事外，該做的事情都有做，事發之後一直積極協助處理，她也曾親自前往探視潘女，沒想到遭不理性的網軍攻擊，大家私底下都是有苦說不出，但未來還是會持續努力協助家屬處理後續事宜。