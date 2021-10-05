女店員遭挖眼…屏縣府不開募款帳戶！宅神嗆：潘孟安出來打球啦

▲潘姓女店員出言提醒楊姓男子戴好口罩，慘遭對方壓在地上猛揍、徒手挖眼。（圖／莊全成提供）

記者戴若涵／綜合報導

屏東超商潘姓女店員慘遭挖眼一案，引發社會關注！尤其她的傷勢嚴重，不僅鼻樑遭打斷，眼睛也有極大可能失明，「宅神」朱學恒得知消息後，4日集資匯了10萬元入潘女戶頭，希望能夠幫助她度過難關。朱也PO文再度朝屏東縣長潘孟安，認為縣府用法規當藉口，不想替潘女開設募款專戶。

朱學恒得知潘女處境艱難，沒有什麼存款後，4日在臉書粉絲專頁「朱學恒的阿宅萬事通事務所」中PO文，透露自己與翁履中、王世堅，連勝文、張斯綱、楊文元、Max、洪孟楷、江啟臣等人，將通告費加一加湊了10萬元一起匯入潘女的個人戶頭中，「願潘妹妹一生平安順利，願你以後還可以看到美麗的大千世界，願這是你輩子最後的一個磨難。」

朱學恒同時也公布潘女的帳戶資訊，表示此案實在太過特別，「屏東縣政府堅稱依法他們不能協助募款，也不能開立公益帳戶，多半是我孤陋寡聞沒聽過這樣的法律規定。所以這是我們自己連絡上潘哥哥提供的妹妹私人戶頭，而私人戶頭臨櫃匯款時又必須要有戶名，所以萬般無奈才公布這樣的資料。若有疑問請與屏東縣政府查證。」

▲宅神朱學恒集資捐出通告費，希望能幫助潘女度過難關。（圖／翻攝自朱學恒臉書）

事隔僅一日，朱學恒再度再臉書PO文，引用資深媒體人黃揚明的貼文指出，屏東縣政府社會處本身就設有「社會救助金專戶」，根據「屏東縣社會救助金專戶設置管理與運用規定」的規範，「屏東縣政府為結合社會資源協助政府辦理救助事業，得接受所屬人員及外界主動捐贈，以發揮救助功能，改善貧苦民眾生活；如遇重大災害或國際救援時，德發起勸募，以救助災黎。」

同時，同法規第7條也規範專戶的收入來源包括：（一） 本委員會所募得之經費及民間捐款。（二） 本專戶之孳息。（三） 中央補助款。（四） 其他收入。其中（中央補助款）為留本基金，稚得就基金孳息部份運用之；第8條則指出，支出項目包括（一）急難救助。（二）本委員會所通過並知會本府其他有關社會救助事業。（三）本委員會及辦理勸募所需之行政費用。

朱學恒質疑，難道這個案件不算「急難救助」，並直言，「屏東縣政府的公務人員只想少做點事，用法規來擋，是不是連自己的社會救助金專戶設置規定都沒看？」，點名屏東縣長潘孟安「出來打球啦！」