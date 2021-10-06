　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

共機擾台　印度學者：企圖「擴大防空識別區」測他國反應

▲▼共機擾台示意圖。（圖／路透）

▲ 共機擾台數量頻破紀錄。（圖／路透）

文／中央社記者林行健新德里5日專電

10月以來中共軍機頻頻侵擾台灣防空識別區（ADIZ），4日單日更是多達56架次。印度學者認為，北京可能正試圖擴大防空識別區，並測試他國反應。

共機10月以來擾台頻率與強度急劇升高，近日引起印度媒體關注，多家平面媒體引述外電或是中央社英文新聞Focus Taiwan進行報導，電視台則以跑馬燈形式呈現。

印度尼赫魯大學（Jawaharlal Nehru University）國際問題研究院東亞研究中心主任謝鋼（Srikanth Kondapalli）接受中央社記者訪問時表示，美國在區內無空軍基地，中國於2013年11月在台灣以北設置東海防空識別區，如今又藉由在台灣以南空域的頻繁軍機活動，實質設置防空識別區，測試各國的反應。

謝鋼說，共機擾台之舉也意在測試台灣捍衛家園以及美國出手協助的決心。

他說，中國共產黨將於明年召開第20次全國代表大會（20大），派系鬥爭現為重點，對台灣議題的處理已不在乎國際觀感。

至於印度政府有無可能對台海局勢表達立場？謝鋼認為，印度在某種程度上屬於「向內看」（looking inwards）的國家，本身亦與中國深陷邊境糾紛，不大可能會去插手區域大局。

中共是否可能對台動武？印度智庫「中國分析及策略中心」（Centre for China Analysis and Strategy）研究員夏海娜（Namrata Hasija）表示，中共領導層在「統一」的議題上立場一致，但要如何達成這個目標內部則有不同意見。

夏海娜告訴中央社，目前中共唯一顧忌的就是美國，中共認為可以擊敗美國之日，也就是對台發動軍事攻擊之時，「但這不會是現在。」

她指出，在地理上，印度不像美國那樣距離中國十分遙遠，加上印度與中國的邊界衝突尚未解決，因此就目前而言，看不出印度政府會公開挺台的跡象。

但夏海娜認為，印度作為「四方安全對話」（Quad）的一分子，且是美國印度太平洋戰略的要角，在不久的將來一定會在區域框架下對台灣事務表態。

另方面，「印度時報」（The Times of India）4日在評論版刊文表示，台灣和印度都是站在民主前線且面對中國侵擾的國家，因此印度政府應改變現今的謹慎態度，大膽加強與台灣的關係。

中共自10月1日起至5日下午，共出動150架次軍機進入台灣防空識別區，依序為38架次、39架次、16架次、56架次和1架次。（編輯：馮昭）

►網推必住！花蓮瑞穗天合酒店激殺2.8折

ET快訊
丁允恭酒駕撞傷女騎士不起訴　關鍵紀錄表曝光
長榮女大生遭擄殺！歸仁前分局長3人移送懲戒
機組員確診！陳時中證實：個案10／5採檢陽性「列境外移入」
不只大安某國小！萬芳國小某學童「機組員母確診」　全班預防性停
《海豚灣戀人》小瓶蓋消失18年！25歲絕美臉蛋曝
BNT疫苗再到貨！郭台銘：明後天到貨160萬至180萬劑
快訊／大安區某國小家長確診！　全班停課
「找連勝文捐10萬被酸」朱學恒嗆：多捐一點！網紅牙醫PO收據
快訊／宜蘭蜜月灣衝浪失蹤！男身分曝光
快訊／丁允恭酒駕肇事　公共危險罪不起訴理由曝
快訊／出書涉誹謗公署！條子鴿還是神隱
小秘書跪董娘求饒！用「1招」吸金3000萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

《魷魚遊戲》全球爆紅　牛津字典新增K-drama等超過20韓式英文單字

就像沒疫情　以色列第2大城「打完第3劑疫苗」重現生機

共機擾台　印度學者：企圖「擴大防空識別區」測他國反應

中國企圖武力解決台海問題　美議員促拜登「與台復交」！

台海情勢持續升高！　前白宮國安顧問直言：2022年「最危險」

塔利班怪手高掛3具屍體畫面曝　市民圍觀擠爆搶拍照

拜登：曾與習近平提及台灣　雙方同意遵守台灣關係法

賈伯斯逝世10周年　當初「這動作」決定iPhone生死

姐妹丼尬親子丼！媽媽、妹妹輪流睡老公　磨蹭影片讓800萬人看傻

一天暴增逾7000萬新用戶　臉書大當機爽到對手Telegram

金高銀開房間訂「透明浴室」想壞壞　糗遭拆穿..安普賢「狂親上床」順利開車！

陳小春二兒子傻笑狂奔超萌！　Jasper唱歌哄他眼裡都是愛

金馬58／邱澤再搶影帝強碰柯震東.張震　賈靜雯.王淨搶影后...許瑋甯.張鈞甯成遺珠

「妳不是丫鬟，妳是我老婆！」　《俗女2》嘉玲爸懺悔告白逼哭于子育

嗆聲金高銀「我陪妳男友選禮物」　安普賢紅粉知己「狂提往事」超心機

臉書、IG全球大當機超過6小時　各地網友哀號...官方緊急修復

大錯特錯不要來～中國娃娃40歲長這樣！　貝兒生2寶身材辣翻…娃娃童顏超驚人

男子問Google小姐煙火施放地點　收到毀滅式答案...全是「禁火區」

Toyz與藥腳「黑吃黑」對話曝光　他一句冷血話...讓對方拱出自己

澎恰恰負債下海《魷魚遊戲》！　用身體還錢…遭大飛猛呼巴掌

《魷魚遊戲》全球爆紅　牛津字典新增K-drama等超過20韓式英文單字

就像沒疫情　以色列第2大城「打完第3劑疫苗」重現生機

共機擾台　印度學者：企圖「擴大防空識別區」測他國反應

中國企圖武力解決台海問題　美議員促拜登「與台復交」！

台海情勢持續升高！　前白宮國安顧問直言：2022年「最危險」

塔利班怪手高掛3具屍體畫面曝　市民圍觀擠爆搶拍照

拜登：曾與習近平提及台灣　雙方同意遵守台灣關係法

賈伯斯逝世10周年　當初「這動作」決定iPhone生死

姐妹丼尬親子丼！媽媽、妹妹輪流睡老公　磨蹭影片讓800萬人看傻

一天暴增逾7000萬新用戶　臉書大當機爽到對手Telegram

台東監理站督導客運業　加強防疫措施

感謝國家隊竟引戰！政大教授嗆女網友「口罩看成胸罩」　挨告霸凌

高鐵宜蘭站選址釀政治風暴　國民黨團提3問轟派系分贓

最後機會！東海岸部落工作假期最終回　走進布農高山森林基地

天母別墅遭闖嚇壞屋主　陌生男稱「來抄電」真相曝

崑山科大攜手樹德家商　建置校園VR環景導覽提升競爭力

鰲鼓濕地驚艷新品種臺灣小菱頭蛛　登上Natural Resources期刊

把下屬罵到癱軟！3個月2人送急診...高雄交通分隊長被記過

9月手機降價榜出爐！iPhone 12跌價破5千、安卓旗艦機降2萬

林昀儒最新世界排名維持第6　莊智淵單打第27、男雙第5

警攻堅推特色情直播！上空「榕兒」忙遮胸　淫亂現場曝光

國際熱門新聞

200公斤男首次嘿咻　把女友「頂過頭」撞穿牆

三角御飯糰吃了會嗜睡！超商「TOP3危險食物」出爐

拜登：曾與習近平提及台灣　雙方同意遵守台灣關係法

姐妹丼尬親子丼！　媽媽、妹妹輪流睡老公

豆腐鯊擱淺亡！印尼居民們爽分食　下場慘了

50年前神預言「全球暖化　氣象學家得諾貝爾物理獎

他痛批山寨《魷魚遊戲》制服：中國要學會尊重

道瓊開盤「反彈400點」　昨日暴跌失地一次收復　

賈伯斯逝世10周年　「這動作」決定iPhone生死

鬼父性侵13歲女兒！還逼15歲兒硬上媽媽

中國態度軟掉了！悄悄同意澳洲貨船卸煤

塔利班怪手高掛3具屍體　市民圍觀搶拍照

美股收高311點！科技股反彈領漲　收復前一日跌幅

美法「澳洲潛艦」衝突後　馬克宏會見美國務卿布林肯

更多熱門

相關新聞

共機擾台數量破紀錄　日本重申：盼和平解決

共機擾台數量破紀錄　日本重申：盼和平解決

中共4日派出56架戰機侵入台灣西南防空識別區，創下新高，過去4天來合計已有149架。日本新任首相岸田文雄內閣4日正式上路，續任外務大臣的茂木敏充針對此事表示，希望台灣與中國能以和平方式解決問題。

共機再次擾台　上午連2次進空域

共機再次擾台　上午連2次進空域

日經：美日聯合聲明後　共機減少擾台

日經：美日聯合聲明後　共機減少擾台

給拜登下馬威！日媒：共機擾台意在恫嚇美國航艦

給拜登下馬威！日媒：共機擾台意在恫嚇美國航艦

共機持續擾台！　湯蕙禎：強化國家認同　軍事院校教材全面檢討

共機持續擾台！　湯蕙禎：強化國家認同　軍事院校教材全面檢討

關鍵字：

共機擾台

讀者迴響

熱門新聞

現職「國小教師」曬薪資條…驚呆所有人

受害者太多人！《魷魚遊戲》證實「這幕爭議畫面」即將刪掉

第9類年輕人疑第2劑「被跳過」　指揮中心解答

曾沛慈認愛黑壯男：溫柔守護感情！

不知道爸媽收入？她開帳戶見6位數傻眼

丟丟妹產後2年變瘦！減肥菜單曝光

200公斤男首次嘿咻　把女友「頂過頭」撞穿牆

威脅更大！全台有雨　圓規颱風恐生成最靠近時間曝

新婚12天渣夫上網約砲！小三IG炫「整晚兩發」

女大生幫擋酒醉倒被性侵　哭著衝櫃台求救

吵架丟滿地麥當勞！名律師批浪費卻遭停權

開除正宮安插小三　iFit創辦夫妻掀桃色風暴

染疫死後…紅粉知己槓上女兒　千葉真一恐遭「分骨灰」

他怒罵「好市多結帳新規」！網秒反嘴：支持剪卡

她買好市多洗髮精　撕標籤驚見「過期了」

更多

最夯影音

更多
金高銀開房間訂「透明浴室」想壞壞　糗遭拆穿..安普賢「狂親上床」順利開車！

金高銀開房間訂「透明浴室」想壞壞　糗遭拆穿..安普賢「狂親上床」順利開車！
陳小春二兒子傻笑狂奔超萌！　Jasper唱歌哄他眼裡都是愛

陳小春二兒子傻笑狂奔超萌！　Jasper唱歌哄他眼裡都是愛

金馬58／邱澤再搶影帝強碰柯震東.張震　賈靜雯.王淨搶影后...許瑋甯.張鈞甯成遺珠

金馬58／邱澤再搶影帝強碰柯震東.張震　賈靜雯.王淨搶影后...許瑋甯.張鈞甯成遺珠

「妳不是丫鬟，妳是我老婆！」　《俗女2》嘉玲爸懺悔告白逼哭于子育

「妳不是丫鬟，妳是我老婆！」　《俗女2》嘉玲爸懺悔告白逼哭于子育

嗆聲金高銀「我陪妳男友選禮物」　安普賢紅粉知己「狂提往事」超心機

嗆聲金高銀「我陪妳男友選禮物」　安普賢紅粉知己「狂提往事」超心機

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面