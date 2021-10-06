共機擾台　印度學者：企圖「擴大防空識別區」測他國反應

▲ 共機擾台數量頻破紀錄。（圖／路透）

文／中央社記者林行健新德里5日專電

10月以來中共軍機頻頻侵擾台灣防空識別區（ADIZ），4日單日更是多達56架次。印度學者認為，北京可能正試圖擴大防空識別區，並測試他國反應。

共機10月以來擾台頻率與強度急劇升高，近日引起印度媒體關注，多家平面媒體引述外電或是中央社英文新聞Focus Taiwan進行報導，電視台則以跑馬燈形式呈現。

印度尼赫魯大學（Jawaharlal Nehru University）國際問題研究院東亞研究中心主任謝鋼（Srikanth Kondapalli）接受中央社記者訪問時表示，美國在區內無空軍基地，中國於2013年11月在台灣以北設置東海防空識別區，如今又藉由在台灣以南空域的頻繁軍機活動，實質設置防空識別區，測試各國的反應。

謝鋼說，共機擾台之舉也意在測試台灣捍衛家園以及美國出手協助的決心。

他說，中國共產黨將於明年召開第20次全國代表大會（20大），派系鬥爭現為重點，對台灣議題的處理已不在乎國際觀感。

至於印度政府有無可能對台海局勢表達立場？謝鋼認為，印度在某種程度上屬於「向內看」（looking inwards）的國家，本身亦與中國深陷邊境糾紛，不大可能會去插手區域大局。

中共是否可能對台動武？印度智庫「中國分析及策略中心」（Centre for China Analysis and Strategy）研究員夏海娜（Namrata Hasija）表示，中共領導層在「統一」的議題上立場一致，但要如何達成這個目標內部則有不同意見。

夏海娜告訴中央社，目前中共唯一顧忌的就是美國，中共認為可以擊敗美國之日，也就是對台發動軍事攻擊之時，「但這不會是現在。」

她指出，在地理上，印度不像美國那樣距離中國十分遙遠，加上印度與中國的邊界衝突尚未解決，因此就目前而言，看不出印度政府會公開挺台的跡象。

但夏海娜認為，印度作為「四方安全對話」（Quad）的一分子，且是美國印度太平洋戰略的要角，在不久的將來一定會在區域框架下對台灣事務表態。

另方面，「印度時報」（The Times of India）4日在評論版刊文表示，台灣和印度都是站在民主前線且面對中國侵擾的國家，因此印度政府應改變現今的謹慎態度，大膽加強與台灣的關係。

中共自10月1日起至5日下午，共出動150架次軍機進入台灣防空識別區，依序為38架次、39架次、16架次、56架次和1架次。（編輯：馮昭）