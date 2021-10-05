共機擾台數量破紀錄　日政府發言人、外務相重申：盼和平解決

▲ 日本外務大臣茂木敏充。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中共4日派出56架戰機侵入台灣西南防空識別區，創下新高，過去4天來合計已有149架。日本新任首相岸田文雄內閣4日正式上路，續任外務大臣的茂木敏充針對此事表示，希望台灣與中國能以和平方式解決問題。

《路透社》報導，茂木5日在記者會上指出，盼望台灣與中國能夠和平解決問題，日本將持續關注事態發展，「日本周圍地緣政治情勢愈來愈嚴峻」，同時也希望促進日本經濟與外交，「加強與志同道合的國家之間的關係。」根據《產經新聞》，茂木提到，日本會將各種事態納入考量，討論如何準備、因應。

《日本放送協會》（NHK）指出，日本政府發言人、內閣官房長官松野博一5日則在記者會上表示，已經透過台灣當局公布的消息，得知共軍擾台一事，但不便一一評論所有動向。

松野重申，日本對台灣問題維持一貫立場，希望當事者透過直接對話，和平解決問題，日本也將持續關注相關動向。

另一方面，美國拜登政府4日對此表示，正針對北京行為與台灣透過外交管道私下溝通。白宮發言人莎琪（Jen Psaki）在記者會上強調，美國對台承諾「堅若磐石」。

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