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日經：美日聯合聲明「起作用」　共機擾台次數大減！

▲▼殲10機進入我西南空域。（圖／國防部提供）

▲進入台灣西南空域的中國殲10機。（圖／國防部提供）

記者張寧倢／編譯

拜登與菅義偉4月16日發表美日聯合聲明，睽違52年首度明確提及台灣，強調台海和平與穩定的重要性。而日本經濟新聞彙整數據發現，自聯合聲明發布以來，中國共機在台灣防空識別區（ADIZ）的軍事活動驟降，從平均每次派遣3.4架飛機減少為1.9架，擾台頻率也下降。

根據《日經亞洲》報導，從今年1月1日至4月16日美日峰會當天為止，中國大陸派遣軍機進入台灣西南防空識別區的天數達75天，頻率大約是每周5天，合計共有257架飛機進出，平均每次派出3.4架，其中以殲-10與殲-16戰機為大宗。期間多次派出10架或更多戰機，更於4月12日達到單日25架的最高紀錄，當時有越來越多人猜測拜登與菅義偉將在峰會上明確提到台灣。

報導稱，自4月16日美日峰會至今，中國平均每次派遣1.9架共機擾台，目前尚無涉及10架或以上的大規模軍事活動，且過去14天裡，只有7天有軍機進出，其中1天有2架飛機參與，其餘6天則各僅1架飛機，包含美國國務卿布林肯6月4日公開批評中國天安門事件當日。

▲▼共機轟6K。（圖／國防部）

▲共機轟6K。（圖／國防部提供）

台灣國安智庫、國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示，拜登的聲明產生了明顯的影響，北京方面在台海軍事活動的規模與頻率都有所減少，中國雖然想避免在台灣問題上與美國對抗，在7月1日慶祝中國共產黨成立100周年的前夕，卻也希望能展現解放軍的軍力，近來，中國與菲律賓、馬來西亞等東南亞國家，在水域與空域上的紛爭有所增加。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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