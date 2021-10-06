　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不只BNT打完抗體消失　潘建志給2理由「第3劑一定打」

記者黃翊婷／綜合報導

新研究指出BNT疫苗施打6個月後抗體就消失了，讓部分民眾十分擔憂。萬芳醫院精神科醫師潘建志5日在臉書PO文表示，其實不只BNT疫苗會出現抗體遞減的狀況，理由有2個，分別為冠狀病毒沒有終身免疫，以及現有的新冠疫苗中，沒有活性減毒疫苗。

▲台中大墩國中接種BNT，5名學生不適送醫。（圖／記者游瓊華攝）

▲第10輪疫苗開打，18至22歲、18至63歲第9類對象、64歲以上民眾今起接種BNT第一劑。（資料照／記者游瓊華攝）

潘建志5日在臉書PO文提到，新冠疫苗抗體遞減早就不是新聞，理由也很簡單，第一，冠狀病毒沒有終身免疫這種事，「人類冠狀病毒1-4型，每年都會流行出現感冒症狀，持續35年的研究錯不了」；第二，現有的新冠疫苗中沒有活性減毒疫苗，例如麻疹疫苗是打活病毒進入人體繁殖，所以抗體可以持續多年，但活性減毒疫苗要培養很多年，甚至得靠運氣才做得出來，考量到冠狀病毒會變種，因此現階段也不適用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「BNT疫苗打完抗體會下降，其它疫苗也差不多。」潘建志說明，Biorxiv的新研究除了短期抗體濃度，也有測定BNT疫苗的T細胞免疫反應、CD4輔助T細胞和CD8殺手細胞，來源是受試者們的血液，結論則是T細胞也降低很多，而類似的研究先前已經有人做過，是從淋巴結採樣，或是鑽進骨頭取出骨髓中的T細胞來比較打完疫苗後變化。

▲▼首批輝瑞BNT疫苗，盒裝及瓶身外觀。（圖／記者呂佳賢攝）

▲不只BNT疫苗打完抗體會下降，其它疫苗其實也會。（資料照／記者呂佳賢攝）

潘建志指出，上述兩種研究的節論完全相反，後者認為認為mRNA疫苗很棒，淋巴結和骨髓產生的源頭T細胞能存在很久，一旦感染就會大量繁殖並進入血液抵抗病毒，「淋巴結、骨髓和胸腺是記憶性長期免疫細胞的上游，觀察這些地方的T細胞變化，是比單純測血液裡的靠譜一點。」

最後，潘建志總結，說了這麼多，結論其實還是一樣簡單，他的態度也始終如一，「我幾個月前就說過了，打保護力最強的mRNA疫苗，抗體會下降所以要打到第三劑，立場沒有變過。看看美帝頭頭（美國總統）拜登伯伯，上星期打了第三劑的BNT，就知道該怎麼做了。」

媒體報導，新研究指出BNT疫苗六個月後抗體消失，B粉要哭哭了嗎? 新冠疫苗抗體遞減，早不是新聞。理由很簡單，第一，冠狀病毒沒有終身免疫這回事，人類冠狀病毒1-4型，每年都會流行出現感冒症狀，持續35年的研究錯不了(1)。第二，目前新冠疫苗...

BillyPan 潘建志醫師發佈於 2021年10月4日 星期一

►網推必住！花蓮瑞穗天合酒店激殺2.8折

ET快訊
丁允恭酒駕撞傷女騎士不起訴　關鍵紀錄表曝光
長榮女大生遭擄殺！歸仁前分局長3人移送懲戒
機組員確診！陳時中證實：個案10／5採檢陽性「列境外移入」
不只大安某國小！萬芳國小某學童「機組員母確診」　全班預防性停
《海豚灣戀人》小瓶蓋消失18年！25歲絕美臉蛋曝
BNT疫苗再到貨！郭台銘：明後天到貨160萬至180萬劑
快訊／大安區某國小家長確診！　全班停課
「找連勝文捐10萬被酸」朱學恒嗆：多捐一點！網紅牙醫PO收據
快訊／宜蘭蜜月灣衝浪失蹤！男身分曝光
快訊／丁允恭酒駕肇事　公共危險罪不起訴理由曝
快訊／出書涉誹謗公署！條子鴿還是神隱
小秘書跪董娘求饒！用「1招」吸金3000萬

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

崑山科大攜手樹德家商　建置校園VR環景導覽提升競爭力

鰲鼓濕地驚艷新品種臺灣小菱頭蛛　登上Natural Resources期刊

普悠瑪事故滿3年也沒改善！今年「台鐵事故433件」　7成是ATP故障

陳時中證實！「機組員家長確診」北市大安區某國小停課

高鐵開放自由座「但禁站票」！鄉民全炸鍋：板橋乘客永遠上不了車

《戲說台灣》徵臨演！10小時500「自備道具曝光」　網看傻：誰會有

台灣拍不出《魷魚遊戲》？　文化部：「這三項」到位可拍出更好作品

國慶影片新定義「護國神山」！刻畫百工臉孔：就是2300萬的台灣人

女力崛起！　成大電機女碩士開拓LED外銷藍海

快訊／北市某國小「學童媽確診」！全班停課採檢

金高銀開房間訂「透明浴室」想壞壞　糗遭拆穿..安普賢「狂親上床」順利開車！

陳小春二兒子傻笑狂奔超萌！　Jasper唱歌哄他眼裡都是愛

金馬58／邱澤再搶影帝強碰柯震東.張震　賈靜雯.王淨搶影后...許瑋甯.張鈞甯成遺珠

「妳不是丫鬟，妳是我老婆！」　《俗女2》嘉玲爸懺悔告白逼哭于子育

嗆聲金高銀「我陪妳男友選禮物」　安普賢紅粉知己「狂提往事」超心機

臉書、IG全球大當機超過6小時　各地網友哀號...官方緊急修復

大錯特錯不要來～中國娃娃40歲長這樣！　貝兒生2寶身材辣翻…娃娃童顏超驚人

男子問Google小姐煙火施放地點　收到毀滅式答案...全是「禁火區」

Toyz與藥腳「黑吃黑」對話曝光　他一句冷血話...讓對方拱出自己

澎恰恰負債下海《魷魚遊戲》！　用身體還錢…遭大飛猛呼巴掌

崑山科大攜手樹德家商　建置校園VR環景導覽提升競爭力

鰲鼓濕地驚艷新品種臺灣小菱頭蛛　登上Natural Resources期刊

普悠瑪事故滿3年也沒改善！今年「台鐵事故433件」　7成是ATP故障

陳時中證實！「機組員家長確診」北市大安區某國小停課

高鐵開放自由座「但禁站票」！鄉民全炸鍋：板橋乘客永遠上不了車

《戲說台灣》徵臨演！10小時500「自備道具曝光」　網看傻：誰會有

台灣拍不出《魷魚遊戲》？　文化部：「這三項」到位可拍出更好作品

國慶影片新定義「護國神山」！刻畫百工臉孔：就是2300萬的台灣人

女力崛起！　成大電機女碩士開拓LED外銷藍海

快訊／北市某國小「學童媽確診」！全班停課採檢

感謝國家隊竟引戰！政大教授嗆女網友「口罩看成胸罩」　挨告霸凌

高鐵宜蘭站選址釀政治風暴　國民黨團提3問轟派系分贓

最後機會！東海岸部落工作假期最終回　走進布農高山森林基地

天母別墅遭闖嚇壞屋主　陌生男稱「來抄電」真相曝

崑山科大攜手樹德家商　建置校園VR環景導覽提升競爭力

鰲鼓濕地驚艷新品種臺灣小菱頭蛛　登上Natural Resources期刊

把下屬罵到癱軟！3個月2人送急診...高雄交通分隊長被記過

9月手機降價榜出爐！iPhone 12跌價破5千、安卓旗艦機降2萬

林昀儒最新世界排名維持第6　莊智淵單打第27、男雙第5

明起開放抽籤！「2021大稻埕情人節」限2千人進場　交管措施一次看

80歲阿北call熱褲女激情！自豪硬朗1密技　問警：要不要教你們

生活熱門新聞

第9類年輕人疑第2劑「被跳過」　指揮中心解答

不知道爸媽收入？她開帳戶見6位數傻眼

威脅更大！全台有雨　圓規颱風恐生成最靠近時間曝

他怒罵「好市多結帳新規」！網秒反嘴：支持剪卡

她買好市多洗髮精　撕標籤驚見「過期了」

統神看到Toyz「舔嘴唇」被網點醒　曝遣返送機意願

獅子山最快今生成　圓規恐接力威脅更大！模擬路徑曝

冰箱「放這6地方」GG了！命理師曝淒慘下場

快訊／北市某國小「學童媽確診」！全班停課採檢

中午截止！5類人想打AZ、BNT快登記　1圖看疫苗輪到誰

「孩數學考8分」家長聯絡簿神回2字！老師傻了

手搖飲吸管要插哪？內行曝「正確位置」

譏龍龍被X過個性扭曲　東區德揭2原因

高雄券提前完成配送！8日無時差發放

更多熱門

相關新聞

就像沒疫情　以色列打完第3劑現生機

就像沒疫情　以色列打完第3劑現生機

以色列第2大城特拉維夫市（Tel Aviv）市長胡爾代（Ron Huldai）表示，該市99%勞工已施打第3劑疫苗，如今全市重現生機，加速回歸生活常軌，「現在，特拉維夫市街上就像沒有新冠病毒一樣」。他已經轉移市政重心，關注交通、住房以及旅遊觀光業。

今起開打！3族群接種「BNT第1劑」　6大QA一次看

今起開打！3族群接種「BNT第1劑」　6大QA一次看

等了148天！新北KTV復業了　歌友爽嗨

等了148天！新北KTV復業了　歌友爽嗨

桃園KTV復業首日「警方擴大臨檢」　鬧事、販毒零容忍

桃園KTV復業首日「警方擴大臨檢」　鬧事、販毒零容忍

聯亞要靠「病毒免疫記憶」通過審查

聯亞要靠「病毒免疫記憶」通過審查

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫

讀者迴響

熱門新聞

現職「國小教師」曬薪資條…驚呆所有人

受害者太多人！《魷魚遊戲》證實「這幕爭議畫面」即將刪掉

第9類年輕人疑第2劑「被跳過」　指揮中心解答

曾沛慈認愛黑壯男：溫柔守護感情！

不知道爸媽收入？她開帳戶見6位數傻眼

丟丟妹產後2年變瘦！減肥菜單曝光

200公斤男首次嘿咻　把女友「頂過頭」撞穿牆

威脅更大！全台有雨　圓規颱風恐生成最靠近時間曝

新婚12天渣夫上網約砲！小三IG炫「整晚兩發」

女大生幫擋酒醉倒被性侵　哭著衝櫃台求救

吵架丟滿地麥當勞！名律師批浪費卻遭停權

開除正宮安插小三　iFit創辦夫妻掀桃色風暴

染疫死後…紅粉知己槓上女兒　千葉真一恐遭「分骨灰」

他怒罵「好市多結帳新規」！網秒反嘴：支持剪卡

她買好市多洗髮精　撕標籤驚見「過期了」

更多

最夯影音

更多
金高銀開房間訂「透明浴室」想壞壞　糗遭拆穿..安普賢「狂親上床」順利開車！

金高銀開房間訂「透明浴室」想壞壞　糗遭拆穿..安普賢「狂親上床」順利開車！
陳小春二兒子傻笑狂奔超萌！　Jasper唱歌哄他眼裡都是愛

陳小春二兒子傻笑狂奔超萌！　Jasper唱歌哄他眼裡都是愛

金馬58／邱澤再搶影帝強碰柯震東.張震　賈靜雯.王淨搶影后...許瑋甯.張鈞甯成遺珠

金馬58／邱澤再搶影帝強碰柯震東.張震　賈靜雯.王淨搶影后...許瑋甯.張鈞甯成遺珠

「妳不是丫鬟，妳是我老婆！」　《俗女2》嘉玲爸懺悔告白逼哭于子育

「妳不是丫鬟，妳是我老婆！」　《俗女2》嘉玲爸懺悔告白逼哭于子育

嗆聲金高銀「我陪妳男友選禮物」　安普賢紅粉知己「狂提往事」超心機

嗆聲金高銀「我陪妳男友選禮物」　安普賢紅粉知己「狂提往事」超心機

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面