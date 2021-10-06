記者黃翊婷／綜合報導

新研究指出BNT疫苗施打6個月後抗體就消失了，讓部分民眾十分擔憂。萬芳醫院精神科醫師潘建志5日在臉書PO文表示，其實不只BNT疫苗會出現抗體遞減的狀況，理由有2個，分別為冠狀病毒沒有終身免疫，以及現有的新冠疫苗中，沒有活性減毒疫苗。

▲第10輪疫苗開打，18至22歲、18至63歲第9類對象、64歲以上民眾今起接種BNT第一劑。（資料照／記者游瓊華攝）

潘建志5日在臉書PO文提到，新冠疫苗抗體遞減早就不是新聞，理由也很簡單，第一，冠狀病毒沒有終身免疫這種事，「人類冠狀病毒1-4型，每年都會流行出現感冒症狀，持續35年的研究錯不了」；第二，現有的新冠疫苗中沒有活性減毒疫苗，例如麻疹疫苗是打活病毒進入人體繁殖，所以抗體可以持續多年，但活性減毒疫苗要培養很多年，甚至得靠運氣才做得出來，考量到冠狀病毒會變種，因此現階段也不適用。

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「BNT疫苗打完抗體會下降，其它疫苗也差不多。」潘建志說明，Biorxiv的新研究除了短期抗體濃度，也有測定BNT疫苗的T細胞免疫反應、CD4輔助T細胞和CD8殺手細胞，來源是受試者們的血液，結論則是T細胞也降低很多，而類似的研究先前已經有人做過，是從淋巴結採樣，或是鑽進骨頭取出骨髓中的T細胞來比較打完疫苗後變化。

▲不只BNT疫苗打完抗體會下降，其它疫苗其實也會。（資料照／記者呂佳賢攝）

潘建志指出，上述兩種研究的節論完全相反，後者認為認為mRNA疫苗很棒，淋巴結和骨髓產生的源頭T細胞能存在很久，一旦感染就會大量繁殖並進入血液抵抗病毒，「淋巴結、骨髓和胸腺是記憶性長期免疫細胞的上游，觀察這些地方的T細胞變化，是比單純測血液裡的靠譜一點。」

最後，潘建志總結，說了這麼多，結論其實還是一樣簡單，他的態度也始終如一，「我幾個月前就說過了，打保護力最強的mRNA疫苗，抗體會下降所以要打到第三劑，立場沒有變過。看看美帝頭頭（美國總統）拜登伯伯，上星期打了第三劑的BNT，就知道該怎麼做了。」