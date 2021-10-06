今起開打！3族群接種「BNT第1劑」　6大QA一次看

▲第10輪疫苗今開打。（圖／記者林悅翻攝）

記者許若茵／綜合報導

今天第10輪疫苗開打，18~22歲、18~63歲第9類對象、64歲以上民眾可以接種BNT第一劑；7/22前已打第1劑的50~64歲民眾可接種第二劑AZ，關於疫苗施打注意事項，《東森新媒體ETtoday》整理6大QA供您一次掌握。

Q1：今天開打的疫苗輪到誰打、打什麼廠牌？

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指揮中心公布第10輪開打AZ、BNT與高端，施打對象包括：

1.「7月22日(含)前已接種AZ第一劑且間隔滿10週以上之64歲至50歲民眾[即1957/1/1(含)-1971/12/31(含)前出生]」，預約接種第二劑AZ疫苗。

2.「9月8日(含)前已接種高端第一劑且間隔滿4週以上之民眾」，預約接種第二劑高端疫苗。

3.於9月29日前意願登記選擇BNT疫苗民眾之下列對象，接種第一劑：

(1)「64歲以上〔即1957/12/31(含)前出生〕」之所有民眾

(2)「63-18歲第9類對象」

(3)「22-18歲〔即1999/1/1-2003/12/31(含)前出生〕」之所有民眾

▲第十輪疫苗開打。（圖／指揮中心提供）

根據昨下午1時最新統計，有115.7萬人完成預約。當中AZ符合預約資格者88萬3927人，已完成預約人數：78萬9162 人、高端符合預約資格者15萬8866人，已完成預約人數7萬6406人。至於BNT疫苗三類對象，總計有39萬6259人符合預約資格，當中29萬2568人已完成預約。

Q2：哪些人不可打疫苗？

目前依據疫苗仿單之適用接種年齡，AZ為18歲以上，BNT適用接種年齡為12歲以上，高端為20歲以上。

如果未滿年齡、對疫苗成分過敏或是過去打疫苗曾出現急性嚴重過敏反應者不應接種。

另有急性嚴重疾病且伴隨發燒或急性感染者，應待病情穩定後再接種。

指揮中心已宣布，孕婦列入優先接種名單中的第六類，但婦產科醫師張瑜芹提醒，施打前最好先讓婦產科醫生評估是否適合接種，當天若有不適或感冒症狀，也先暫緩注射。

▲BNT應滿12歲以上才可接種。（圖／記者呂佳賢攝）

Q3：疫苗副作用有哪些？施打後要注意什麼？

疾管署說明，接種AZ後可能發生的反應大多為接種部位疼痛、紅腫，通常於數天內消失，可適度冰敷，請勿揉、抓接種部位。

接種疫苗後可能有發燒反應(≧38℃)，通常約48小時可緩解。其他可能反應包含疲倦、頭痛、肌肉痠痛、體溫升高、畏寒、關節痛及噁心，這些症狀隨年齡層增加而減少，通常輕微並於數天內消失。

如有接種部位紅腫及硬塊發生膿瘍、持續發燒或嚴重過敏反應(如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹)等不適症狀，應儘速就醫並告知醫師曾接種疫苗，以做為診斷之參考，同時請醫師通報當地衛生局或疾病管制署。

▲接種AZ後可能發生的副作用多在數天內會消失。（圖／記者李毓康攝）

BNT疫苗接種後可能發生的反應大多為接種部位疼痛、紅腫，通常於數天內消失，可適度冰敷，請勿揉、抓接種部位。接種疫苗後可能有發燒反應(≧38℃)，通常約48小時可緩解。其他可能症狀包含疲倦、頭痛、肌肉痛、畏寒、關節痛及發熱。這些症狀通常輕微並於數天內消失。

如有接種部位紅腫及硬塊發生膿瘍、持續發燒或嚴重過敏反應(如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹)等不適症狀，應儘速就醫並告知醫師曾接種疫苗，以做為診斷之參考，同時請醫師通報當地衛生局或疾病管制署。

中國醫藥大學兒童醫院兒童感染科主任黃高彬坦言，目前國外接種BNT發生心肌炎機率約百萬分之100到160之間，好發在年輕男性身上居多，有時也與體質有關，不過心肌炎有時能自己痊癒，多數不會有不好的後遺症。

黃高彬提醒，心肌炎多發生在接種後5到10日，症狀為胸口悶、呼吸不順、會喘，若有這些症狀應盡快就醫，也建議學童接種後可以多喝水、避免劇烈運動、適當休息。且有證據顯示，相比有打疫苗者，沒有打疫苗的染疫者，更容易發生心肌梗塞、缺血性問題，產生心血管狀況風險更超過3倍以上，建議家長可以讓青少年接種。

▲心肌炎多發生在接種後5到10日。（示意圖，非新聞當事人／記者呂佳賢攝）

至於高端疫苗，接種後可能發生反應也大多是出現接種部位疼痛、紅腫，可適度冰敷，勿揉抓接種部位。

常見的不良反應：痠痛全身無力、肌肉痛、頭痛、腹瀉、注射部位腫脹硬結、噁心嘔吐、發燒等，症狀通常呈現輕度或中等強度，大部分會於接種後7天緩解或消失。

不常見不良反應（發生率介於千分之一至百分之一）：接種部位搔癢、寒顫、皮疹、鼻咽炎、口咽疼痛、心悸等。

罕見不良反應（發生率小於千分之一）：顏面神經麻痺、眼壓過高。

Q4：打疫苗發燒可以吃什麼舒緩？

藥師Kiki表示，可服用普拿疼來緩解打疫苗的不舒服，但要注意普拿疼有4種不同類型，包括「一般錠、加強錠、速效錠還有普拿疼伏冒」；如果買到「普拿疼伏冒」，就不太合適，也建議大家施打疫苗後，有出現不適再服用，且服藥後要注意不能喝酒，以免有傷肝疑慮。

Q5：新冠疫苗可否與流感疫苗或HPV疫苗同時接種？

不可以，新冠疫苗與其他疫苗的接種間隔，建議間隔至少7天。

▲新冠疫苗與流感疫苗接種注意事項。（圖／指揮中心提供）



Q6：接續還有哪些疫苗可以打？

第11期疫苗施打將開放AZ第二劑和BNT第一劑接種，開放預約時間是10/11上午10時~10/13中午12時，施打時間是10/15~10/21。

▲第11期規劃提供AZ第2劑、BNT第1劑。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，AZ第二劑對象為7/22（含）前已接種第一劑之55歲至18歲民眾（1966/1/1（含）～2003/10/15（含）前出生）、7/30）含）前已接種第一劑之56歲以上民眾（即1965/12/31（含）前出生）。

BNT第一劑對象是47歲（含）以上（1974/12/31（含）前出生），22-12歲（即1999/1/1（含）～2009/10/15（含）間出生），18歲以上第9類對象（2003/12/31（含）間出生）。

▲各廠牌疫苗施打對象與時程。（製圖／許若茵）