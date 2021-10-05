快訊／法國參議院友台主席李察訪台　蔡英文將頒特種大綬卿雲勳章

▲法國共和前進黨參議員、參議院「台灣交流和研究小組」主任李察（Alain Richard）。（圖／達志／美聯社）



記者陶本和／台北報導

有關法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard）將於6日率團訪台，總統府發言人張惇涵5日表示，總統府誠摯歡迎支持台灣的國際重要友人訪台，而總統蔡英文預計將在7日上午，於總統府內接見訪賓。

張惇涵表示，李察備受法國各界敬重，積極推動台法國會交流 ，尤其不畏打壓支持台灣的行動，讓台灣人民印象最為深刻。今年3月，李察領銜提出「支持台灣參與國際組織工作之決議案」 ，促成法國參議院無異議通過決議案，這也是法國參議院首度通過友我決議案。

對此，張惇涵指出，蔡英文將頒授「特種大綬卿雲勳章」，表彰李察主席對台灣的支持，以及對促進台法友好關係的貢獻。

張惇涵表示，李察是台灣的老朋友，此行是他繼2015年、2018年後，第三度訪台，總統府誠摯歡迎李察主席再次造訪台灣；而此次訪問團另包括：友台小組兩位副主席布依松（Max Brisson）及喬瑟芙（Else Joseph）、外交暨國防委員會副主席卡迪克（Olivier Cadic）等4位跨黨派參議員，以及參議院友台小組執行秘書高玉笛（Judith Bout），總統府也由衷感謝法國國會跨黨派展現對台灣的堅定友誼。

張惇涵亦指出，近日相繼有澳洲、法國等重要國際友人訪台，這也是「世界加台灣好友」的具體行動展現，期待透過更多的交流，讓台灣與理念相近的國家，持續深化民主夥伴的友好連結，持續深化各項領域的合作夥伴關係。