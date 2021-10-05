　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

女友「不想鑽戒」嫌浪費錢！　準岳母找他私下談：快瘋了

▲▼ 鑽戒,戒指,結婚, 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

一名男網友最近和女友討論結婚事宜，兩人也達成共識，認為平常不會戴婚戒，買了也是浪費錢；怎料，準岳母得知此事後私下找他談，認為面子還是要顧的，更直言「沒錢可以跟阿姨說！」一席話讓他相當為難，不知該如何處理。

男網友在PTT提到，這陣子和女友開始認真討論結婚的事，雙方也都打算不買婚戒，上周他和女方家人吃飯，剛好聊到此事，女友便挑明說，「我們決定不買啊！浪費錢。」聞言，女友媽雖然把話題帶過，但表情明顯沉下來。

[廣告]請繼續往下閱讀...

後來，趁女友去廁所時，女友媽立刻湊到他旁邊，接連表示「XX只是怕你辛苦說不用啦！哪有女生不要婚戒的」、「你不要傻傻真的都沒準備捏」、「阿對了！記得品牌要挑一下，大小差不多1克拉左右就可以，面子也要顧一下」，最後不忘強調「如果沒錢的話可以跟阿姨說。」

▲結婚（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

返家後，原po稍微試探一下對方，問道「妳不覺得其實婚戒也是蠻重要的嗎？有一個儀式感。」沒想到，女友直回，「你不要給我偷偷去買浪費錢，我會生氣哦！跟你說認真的！」

對此，他陷入兩難，不知到底該不該買，「要聽未來丈母娘的還是未來老婆的？」而鄉民則紛紛回應，「你又不是和他媽結婚」、「自己的女朋友你還不了解個性嗎？跟她說明情況，買個假的應付她媽就好了阿」、「買黃金啦！保值，硬要鑽戒就買便宜或用租的」、「買鑽戒給他媽就好，完美」、「討丈母娘歡心，惹怒老婆，本末倒置第一名呢」。

►網推必住！花蓮瑞穗天合酒店激殺2.8折

ET快訊
北市7.2萬AZ預約秒殺！轉搶新北名額　衛生局曝3原因
快訊／派出所長「被刀砍頭、脖」　送醫急救中
《天橋》導演嗆爆料金鐘評審　「沒有您我們一樣做到」
御飯糰吃了會嗜睡！超商「TOP3危險食物」出爐
台中女請生理假　被老闆要求「帶衛生棉給學姐看」
遭挖眼女店員大哥改口！　今重開帳戶接受捐款
撿到皮夾送警局　她被告上法院「求償15萬」結果曝
《天橋》製作人認了！部分製作給大陸

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

學校防疫鬆綁！高中以下用餐免隔板　山海戶外教學免戴口罩

全聯太夯「美廉社怎生存？」　常客曝4優勢：本體是酒！店員認證

「開放式廁所」刷新租屋極限！7千5超扯套房　網驚：洗澡兼洗房間

大專校院校務資訊平台一點都不開放　教團籲政府公開「16項資訊」

補習班工作「沒打疫苗被停職」她哭問怎辦？　網教1招：一定打得到

氣質妹逛好市多「忽被攔下」　下秒她笑了！網驚：難怪有人一直看

不斷更新／台中上山要戴口罩！22縣市防疫鬆綁規定一次看

女友「不想鑽戒」嫌浪費錢！　準岳母找他私下談：快瘋了

體溫37.6℃被請去吹風！醫哀號2數字「沒什麼差別」卻不能買咖啡

郵局五倍券預約數衝上70萬 　領券首日最夯！北市各郵局上午已額滿

澎恰恰負債下海《魷魚遊戲》！　用身體還錢…遭大飛猛呼巴掌

謝盈萱淚求復合…藍葦華：我和房子都妳的！　《俗女2》「森玲CP激吻」下秒悲劇了ＸＤ

Sandy暖抱吳宗憲：鬼哥的精神最重要！　準備收炎亞綸20萬紅包「人可以不來XD」

神還原《魷魚遊戲》4大關卡！　走玻璃橋太大意...直接全體陣亡

認錯男車停大馬路當街下跪3分鐘 女伴原諒他卻丟薯條、雞塊在地

800萬保時捷保固期過漏油　車主回原廠狂譙「X你娘」17次

綜藝人走光掀熱議！黃子佼挺身抱不平　冤吐金鐘實況…藍祖蔚改口：理解煎敖

申敏兒要祕戀！甜完下一秒就翻臉　金宣虎狂挨揍..流鼻血懷疑人生

騎車撞牙叉2男爆頭斷頸慘死　目擊噴磨50米驚喊：皮肉還黏地上

萌弟學唱《我很好騙》還心酸改版 意外引出天籟爸爸合唱...網讚翻

學校防疫鬆綁！高中以下用餐免隔板　山海戶外教學免戴口罩

全聯太夯「美廉社怎生存？」　常客曝4優勢：本體是酒！店員認證

「開放式廁所」刷新租屋極限！7千5超扯套房　網驚：洗澡兼洗房間

大專校院校務資訊平台一點都不開放　教團籲政府公開「16項資訊」

補習班工作「沒打疫苗被停職」她哭問怎辦？　網教1招：一定打得到

氣質妹逛好市多「忽被攔下」　下秒她笑了！網驚：難怪有人一直看

不斷更新／台中上山要戴口罩！22縣市防疫鬆綁規定一次看

女友「不想鑽戒」嫌浪費錢！　準岳母找他私下談：快瘋了

體溫37.6℃被請去吹風！醫哀號2數字「沒什麼差別」卻不能買咖啡

郵局五倍券預約數衝上70萬 　領券首日最夯！北市各郵局上午已額滿

孕婦預約莫德納2劑被告知「已混打高端」　北市更正：全面檢視上傳作業

朝野決定擱置爭議總質詢從頭開始　民進黨團：相忍為國讓國家進步

甜心主播遭無聲電話騷擾「搬新家也被拍」　下屬找鄰居幹的

學校防疫鬆綁！高中以下用餐免隔板　山海戶外教學免戴口罩

國民黨新人事出爐　游淑慧嘆這世代被「忽略」：有苦說不出

Honda宣布「進軍火箭業務」2030發射！本田魂上太空對尬特斯拉

路口對決騎士1死1昏迷　大貨車駕駛竟無責原因曝光

北市7.2萬AZ二劑預約秒殺「轉搶新北名額」　蔡炳坤曝原因

全聯太夯「美廉社怎生存？」　常客曝4優勢：本體是酒！店員認證

快訊／聚餐遇親手逮捕的槍砲犯！派出所長「遭持刀砍頭、脖」送醫

生活熱門新聞

臉書、IG深夜大當機

臉書、IG深夜大當機！全球災情傳出

當機1小時　臉書在推特回應了

預約莫德納第2劑　孕婦卻被通知已混打高端

「獅子山」最快明誕生　恐有雙颱2波變天防大雨

公園一張照　千人驚：激戰到噴裝

打槍恢復疫情前生活　醫曝2恐怖數字

15K男友想生　她提分手被罵愛錢

第10輪預約下午截止！1圖看懂4大疫苗換誰接種

快訊／臉書恢復了！當機逾6小時今晨連上線

臉書大當機　網友連發超酸哏圖

女捐3萬助遭挖眼店員　網見餘額超抖

10月上半月「最旺最衰星座Top3」出爐了！

40多歲還沒打第一劑　他嘆：我們被刪除了？

更多熱門

相關新聞

FB、IG掛6小時引反思　網：希望別修好

FB、IG掛6小時引反思　網：希望別修好

臉書、IG在4日晚間發生全球大當機，不管是網頁版還是電腦版都無法進入。不過隨著災情傳出，也有些人開始反思，其實人生並不是只有網路，趁著這段當機的時間，多與其他人相處、做些其他事情也很不錯，「有人會不希望IG、FB修好嗎？」

女捐3萬助遭挖眼店員　網見餘額超抖

女捐3萬助遭挖眼店員　網見餘額超抖

PTT表特正妹被控霸凌！羞辱教唆惡行全曝光

PTT表特正妹被控霸凌！羞辱教唆惡行全曝光

預約莫德納第2劑　孕婦卻被通知已混打高端

預約莫德納第2劑　孕婦卻被通知已混打高端

「挖眼案洗起來！」PTT洗板　鄉民接力1件事

「挖眼案洗起來！」PTT洗板　鄉民接力1件事

關鍵字：

鑽戒結婚女友準岳母求婚PTT

讀者迴響

熱門新聞

臉書、IG深夜大當機

臉書、IG深夜大當機！全球災情傳出

Toyz與藥腳對話曝光！　驚爆「黑吃黑」始末

天天自慰害早洩？最美博士解答「2種人最容易」

當機1小時　臉書在推特回應了

Toyz販毒原因曝光　疑「格差婚」讓他鋌而走險

不甩年薪3000萬夫！妻偷吃窮小王

臉書全球死機！「它」可能是禍首

謝和弦爆離婚前性生活！又戰前妻Keanna「演流產」

即／紐西蘭開放高端！打2劑就可入境

Janet參加金鐘獎「穿20年老洋裝」只花560元

保時捷保固期過漏油　車主譙「X你娘」17次

車廠沒晶片問責台積電！兇手抓到了　劉德音：供應鏈中有人在囤貨

證交所公告13檔注意股票！股王遭點名

女店員遭挖眼！家屬憂醫療費...院方說話了

更多

最夯影音

更多
澎恰恰負債下海《魷魚遊戲》！　用身體還錢…遭大飛猛呼巴掌

澎恰恰負債下海《魷魚遊戲》！　用身體還錢…遭大飛猛呼巴掌
謝盈萱淚求復合…藍葦華：我和房子都妳的！　《俗女2》「森玲CP激吻」下秒悲劇了ＸＤ

謝盈萱淚求復合…藍葦華：我和房子都妳的！　《俗女2》「森玲CP激吻」下秒悲劇了ＸＤ

Sandy暖抱吳宗憲：鬼哥的精神最重要！　準備收炎亞綸20萬紅包「人可以不來XD」

Sandy暖抱吳宗憲：鬼哥的精神最重要！　準備收炎亞綸20萬紅包「人可以不來XD」

神還原《魷魚遊戲》4大關卡！　走玻璃橋太大意...直接全體陣亡

神還原《魷魚遊戲》4大關卡！　走玻璃橋太大意...直接全體陣亡

認錯男車停大馬路當街下跪3分鐘 女伴原諒他卻丟薯條、雞塊在地

認錯男車停大馬路當街下跪3分鐘 女伴原諒他卻丟薯條、雞塊在地

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面