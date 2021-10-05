女友「不想鑽戒」嫌浪費錢！　準岳母找他私下談：快瘋了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

一名男網友最近和女友討論結婚事宜，兩人也達成共識，認為平常不會戴婚戒，買了也是浪費錢；怎料，準岳母得知此事後私下找他談，認為面子還是要顧的，更直言「沒錢可以跟阿姨說！」一席話讓他相當為難，不知該如何處理。

男網友在PTT提到，這陣子和女友開始認真討論結婚的事，雙方也都打算不買婚戒，上周他和女方家人吃飯，剛好聊到此事，女友便挑明說，「我們決定不買啊！浪費錢。」聞言，女友媽雖然把話題帶過，但表情明顯沉下來。

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後來，趁女友去廁所時，女友媽立刻湊到他旁邊，接連表示「XX只是怕你辛苦說不用啦！哪有女生不要婚戒的」、「你不要傻傻真的都沒準備捏」、「阿對了！記得品牌要挑一下，大小差不多1克拉左右就可以，面子也要顧一下」，最後不忘強調「如果沒錢的話可以跟阿姨說。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

返家後，原po稍微試探一下對方，問道「妳不覺得其實婚戒也是蠻重要的嗎？有一個儀式感。」沒想到，女友直回，「你不要給我偷偷去買浪費錢，我會生氣哦！跟你說認真的！」

對此，他陷入兩難，不知到底該不該買，「要聽未來丈母娘的還是未來老婆的？」而鄉民則紛紛回應，「你又不是和他媽結婚」、「自己的女朋友你還不了解個性嗎？跟她說明情況，買個假的應付她媽就好了阿」、「買黃金啦！保值，硬要鑽戒就買便宜或用租的」、「買鑽戒給他媽就好，完美」、「討丈母娘歡心，惹怒老婆，本末倒置第一名呢」。