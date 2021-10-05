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統神站穩實況界「怎麼紅起來的？」　老粉揭1關鍵：他是第一人

▲▼統神。（圖／翻攝自亞洲統神-張嘉航）

▲統神。（圖／翻攝自Facebook／亞洲統神-張嘉航）

記者曾筠淇／綜合報導

實況主張嘉航因擅長使用「英雄聯盟」的角色古拉格斯（俗稱酒桶），而有「亞洲統神」的外號。就有網友好奇，統神在實況界有什麼開創性嗎？他當初是怎麼紅起來的？貼文曝光後，立刻引發熱議，其中就有不少網友點出1關鍵。

有網友在PTT的LoL板上，以「統神在台灣實況界有什麼開創性」為題丟出討論，提到這個問題對老粉來說或許很可笑，不過統神走紅之際他還小，所以不知道對方是如何紅起來的？

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貼文一出，網友紛紛留言回應，「觀眾Call in沒幾個做得到」、「實況界有五成的名言都是張家兄弟創的」、「現在刷777也是阿航帶起的」、「太神啦只有阿航喊才有那個味道」、「盤古開天等級欸，當年還有實力的」、「一堆迷因都是航航帶起來的」、「做自己不虛假，那時都稱清流」。

其中，就有不少網友認為，聊天室的風氣之所以變得自由，都要歸功於統神，而這也是統神紅起來的原因，「實況風氣會變成這樣就是統神第一個啊」、「嘴砲啊，以前聊天室沒那麼火爆的」、「阿航會屹立不搖真的是因為聊天室夠自由」、「聊天室解嚴」、「以前在聊天室打87還會被BAN」、「真正的言論自由」、「以前就他特別啊，歡迎來罵我，有這種要求」。

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