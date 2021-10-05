狂放2萬發！高雄國慶煙火長達30分鐘　大口徑煙火彈歷屆最多





▲2021國慶煙火將在高雄施放。（圖／高雄市政府提供）

記者賴文萱／高雄報導

睽違20年！國慶煙火於今年重返高雄，雙十國慶當晚將在高雄港區施放。高雄市長陳其邁今（5）日北上立法院，參與中華民國各界慶祝110年國慶記者會，其中，煙火發數近2萬發，12吋及16吋大口徑高空煙火彈達百發以上，為歷年最多，預計施放約30分鐘。

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▲高雄市長陳其邁。（圖／高雄市政府提供）

陳其邁今在記者會中代表高雄市感謝國慶籌備委員會，尤其是擔任籌委會主委的立法院長游錫堃給高雄機會，距離上次高雄舉辦國慶煙火已20年，這段期間高雄有很大的變化，除了包括高雄驛遷回原址，還見證國慶煙火重返圍牆已打開的高雄港。

▲國慶煙火將於10日晚間8時在高雄港區施放。（圖／高雄市政府提供）

國慶煙火將於10日晚間8時在高雄港區施放，因應防疫，入場民眾皆採預約制，觀賞區人數降載至2萬人。煙火發數近2萬發，12吋及16吋大口徑高空焰火彈達百發以上，為歷年最多，預計施放約30分鐘，並將搭配高雄市交響樂團演出同步施放，分為：《百年·回望》、《經典·傳頌》、《島嶼·光影》、《民主·自信·臺灣人》四個段落。

15大觀賞焰火最佳景點：

1.西子灣觀景平台

2.西子灣遊客中心

3.中山大學

4.壽山情人觀景台

5.星光水岸公園

6.哈瑪星鐵道園區

7.旗津沙灘

8.旗津馬雅各自行車道

9.旗津輪渡站

10.打狗英國領事館文化園區（10月10日特別配合營業至21:00，售票至20:30）

11.旗津風車公園

12.旗津漁港周邊

13.駁二藝術特區

14.高雄流行音樂中心

15.83期重劃公園

▲高雄國慶煙火15大最佳觀賞點地圖。（圖／高雄市政府提供，點圖可放大）

高雄市政府配合中央防疫政策，以高規格的防疫標準，採分艙、分流降載觀賞人數。另規劃壽山情人觀景台、哈瑪星鐵道文化園區、西子灣觀景平臺、西子灣遊客中心、中山大學等15大觀賞煙火最佳景點，同時邀請民眾發覺自家屋頂、陽台的最佳觀賞焰火視角。

另外，「海景第一排座位」預約抽籤共計12.6萬位民眾登記，高雄市政府觀光局今隨機抽出1萬張入場票（2萬席入場資格），下午3時以LINE訊息及簡訊通知中籤民眾，或是可自行到高雄市政府官方LINE「國慶焰火預約結果」專區查詢，中籤者請於9日晚上11時前，完成領票程序，才能取得本次活動的入場資格，逾期者視為自動放棄。