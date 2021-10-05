南韓禁吃狗肉惹毛金正恩！　專家：試射飛彈疑為「報復」

▲金正恩近日動作頻頻，多次試射飛彈。（圖／朝中社）



記者王佩翊／編譯

南韓政府4日上午宣布，已重新開啟與北韓間的聯絡通道，自北韓8月為了反抗韓美聯合軍演將兩韓聯絡管道阻斷後，睽違2個月終於再次恢復。北韓自9月開始不斷多次試射彈道導彈，同月28日更是發射當月第5發的短程飛彈，不過專家卻分析，此舉不只是針對韓美聯盟，更有可能是因為南韓宣布禁止食用狗肉的新政策，惹怒金正恩。

根據《東京體育》報導，儘管南韓當局希望藉由聯絡管道再開重啟兩韓對話，但是金正恩9月29日宣布重啟聯絡管道後隨即表示，南韓將自身增加軍備以確保對抗能力的行為合理化，但同時卻指責北韓開發飛彈，簡直就是「雙重標準」，要求南韓立即停止這種敵對政策。

南韓總統文在寅9月27日與總理金富謙會談決定，未來將慎重討論禁止食用狗肉，同日總統府發言人也對外宣布新的政策方向，沒想到28日北韓就再度發射了短程彈道導彈。由於時機敏感，一名專門研究北韓的專家更是直言，南韓政府推廣「禁食狗肉」此舉已經徹底惹怒北韓領導人金正恩。

▲▼南北韓將狗肉料理視為強身健體的滋補食材。（圖／達志影像／美聯社、路透）



專家稱，「狗肉是朝鮮民族的傳統料理，而文在寅企圖推廣這項禁食法規，等同於是在跟隨著國際的潮流，而這樣的警鐘可以說是讓北韓試射飛彈的原因之一，也就是北韓給輕視朝鮮傳統料理的南韓一個教訓。」

首爾奧運1988年舉辦，當時有大批國內外動保團體要求南韓政府管制當地的「吃狗肉文化」，儘管年輕人大多沒有吃狗肉的習慣，但是中老年男性卻認為將被稱為「補身湯」的狗肉鍋視作滋補良藥，因此贊同與反對兩派聲浪持續交戰。

另一方面，北韓則將狗肉視為強健體壯的高級食材，由於確切區分寵物犬與食用犬，因此當地也沒有人覺得這樣的文化很奇怪。不僅如此，金正恩2020年曾經以「飼養寵物是資產階級的事」，禁止國民飼養寵物。而北韓似乎也是無法接受同樣身為朝鮮民族的南韓人選擇迎合世界的目光，而放棄傳統的狗肉料理，才會企圖給他們「一點教訓」。

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