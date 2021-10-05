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「潘朵拉文件」在南韓曝光！驚見前總統胞弟　海外設空殼公司洗錢

▲▼南韓前總統全斗煥胞弟全敬煥，被爆料在薩摩亞開設空殼公司，此舉恐怕與藏匿全斗煥非法資金有關。（圖／翻攝自韓網）

▲南韓前總統全斗煥胞弟全敬煥，被爆料在薩摩亞開設空殼公司，此舉恐怕與藏匿全斗煥非法資金有關。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／編譯

國際調查記者聯盟（ICIJ）從1190萬份文件中，揪出全球91國35名政要與多位知名人士在海外的逃漏稅、洗錢內幕，是為「潘朵拉文件」（Pandora Papers），其中高達275名韓國人被列入榜單中。南韓前總統全斗煥的胞弟全敬煥就被指控與另名菲律賓籍人士在薩摩亞設立空殼公司，其中恐怕藏匿過去全斗煥貪污得來的非法資金。

南韓非營利獨立媒體《打破新聞》（뉴스타파）是國際調查記者聯盟的合作對象之一，繼昨（4）日公開SM娛樂創辦人李秀滿在香港開設空殼公司的內幕後，今（5）日上午再度在報導中指控，全敬煥於2001至2002年透過金融服務機構Asiaciti Trust Samoa Limited在南太平洋島國薩摩亞，與另名菲律賓籍人士JULIO共同設立空殼公司Trifod International。

報導內引述一份記錄新成立公司資訊的Exlel文件，其中可以發現全敬煥的英文姓名Kyung Hwan Chun（전경환）、菲律賓籍人士JULIO，文件內所登記的公司地址為薩摩亞當地一間百貨公司。而在另一份文件中所登記的全敬煥住處為南韓首爾市鍾路區八判洞，經過採訪記者確認戶籍謄本後，證實其登記地址與全敬煥在2001年時持有住宅的地址相符。

▲▼內部文件顯示全敬煥為空殼公司的創辦人。（圖／翻攝自Youtube@Newstapa）

▲▼內部文件顯示全敬煥為空殼公司的創辦人。（圖／翻攝自Youtube@Newstapa）

▲▼內部文件顯示全敬煥為空殼公司的創辦人。（圖／翻攝自Youtube@Newstapa）

報導指出，全敬煥曾在海外開設至少3個以上與公司Trifod International有關的銀行帳戶。根據公司內部文件「2001年12月20日理事會決議」，全敬煥曾和身為公司共同股東的菲律賓籍人士JULIO在某外匯銀行位於香港九龍的分行開設帳戶；而2002年2月的文件顯示，全敬煥也曾與JULIO在新加坡渣打銀行、瑞士信貸新加坡銀行進行法人銀行開戶。

與此同時，全敬煥還和JULIO成立另一間空殼公司Tyrrel Technologies Limited，而文件上所登記的住處同樣為首爾市鍾路區八判洞。

目前報導仍尚未釐清全敬煥早年在海外設立空殼公司、開設外匯銀行帳號目的為何。不過，全敬煥曾於1988年擔任新生活運動中央本部會長，期間因胞兄全斗煥而作威作福，涉嫌侵吞公款76億韓元而遭羈押，直到1991年假釋、1992年獲得赦免，考量到兄弟倆的關係，推測全敬煥此舉恐怕與藏匿全斗煥非法資金、洗錢等目的有關。

▲▼南韓前總統全斗煥30日下午將出席一審宣判。（圖／達志影像）

▲全敬煥的胞兄為南韓前總統全斗煥。（圖／達志影像）

另外，南韓曾於2002年爆發偽造債券詐欺事件，當時嫌犯常以在菲律賓等東南亞國家印製的偽造債券，騙取被害人若購買此債券，可以賺取數量龐大的資金。一名金姓嫌犯試圖將1800多張的菲律賓製美國偽造債券帶進南韓，遭到仁川國際機場海關識破逮捕，此案被媒體大舉報導後，在南韓社會上造成轟動。

2年後，韓媒MBC在報導中指稱全敬煥為偽造債券詐欺事件的幕後主導者之一，且還曾因此事於2003年被菲律賓當局逮捕調查。

據悉，全敬煥在之後還涉及數起詐欺犯罪，2010年被大法院（最高法院）以涉嫌違反特定經濟犯罪加重處罰法等，宣判有期徒刑5年，不過全敬煥卻以各種身體疾病為由，8次聲請停止刑罰執行，在第9次聲請被駁回後送往安養監獄服刑，直到2017年3月30日才假釋出獄。

《打破新聞》就此事試圖聯繫全敬煥，不過卻始終未獲對方回應，前往全敬煥登記在京畿道河南市的住處，卻遇到一名聲稱是全敬煥親戚的女性表示，目前全敬煥住在療養院。

►「潘朵拉文件」驚見275名韓國人！SM李秀滿在列　設空殼公司買豪宅

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