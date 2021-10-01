四叉貓認了「玩弄抗體數據」　2驗真正目的曝光！名嘴們爆尷尬

▲四叉貓曝高端抗體報告，引發網友熱議。（圖／翻攝劉宇粉專）

記者周亭瑋／綜合報導

網紅四叉貓（劉宇）二度自費檢驗抗體，隨著日前結果出爐，又成為輿論焦點。稍早，他在臉書坦言，自己玩弄了抗體數據，沒想到不少政治人物、名嘴被誤導，最後他更吐槽，「我覺得每個陣營都有義務，對支持者們進行一些基本的醫學相關教育啦！」

四叉貓發文提到，「很多人和名嘴在討論我的抗體數值，後面的AU/mL不會唸，也不知道是啥單位就隨便講，但再怎樣也不要講成百分比阿，最少兩個偏藍名嘴講成％，原本35％變成907％，講出來都不會覺得奇怪嗎？」

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同時，他也直言，玩弄了一下抗體數據，「第一次在理論上最低點抽血，第二次在理論上最高點抽血，然後故意不強調增加數字而說提高25倍，藉此成為新聞標題，第一次極低，所以這樣講才有戲劇感，其實單看907.5 AU/mL就是個中規中矩的數值，但似乎有不少政治人物和名嘴被我誤導了，說高端藥性強烈，隔20天抗體暴增25倍身體會受不了。」

對此，網友們不禁笑回，「一劑高端，智商普篩」、「他們的認知裡抗體是什麼東西，小時不讀書長大當名嘴」、「那些不科學的臆測、惡意誤導之名嘴、政客只會瞎講」、「正常發揮而已」。