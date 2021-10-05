機車倒一整排！警察一查監視器　曝真相「保時捷肇逃」GG了

網搜小組／鄺郁庭報導

機車為何倒一排？調出監視器一看，讓網友全怒了！一位男網友5日下午在臉書《爆料公社(官方粉專專屬)》貼出一段監視器影片，只見一輛保時捷似乎是要離開車格，意外撞倒了前方整排機車，但駕駛不僅沒下車，還當作沒看到，抓好足夠的空間後，就加速離開，讓人超傻眼。

這位網友貼出影片，只見畫面所在之處是台北市內湖區星雲街，一輛白色保時捷當時似乎是要離開停車格，結果車頭往前時，不慎撞倒了前面的一輛機車，結果隨即引發「骨牌效應」，一台接一台的機車倒下，一共有8輛機車、和1輛腳踏車受害。

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▲▼保時捷撞機車，結果整排全倒（圖／翻攝爆料公社(官方粉專專屬）

讓人傻眼的是，駕駛不僅沒有下車查看，還繼續重複2次倒車、往前的動作後，接著就離開停車格。就有眼尖網友發現，地點就在內湖分局康寧派出所旁邊，甚至對向車道的其中一個車格就停著警車，忍不住傻眼直呼「在警局面前肇事逃逸？」

影片一出，也有網友懷疑，是不是因為機車停得離保時捷太近，不過原PO就更新貼文「補充：看到留言有在討論機車是否停在汽車停車格內，當天警察到場有確認機車是停在規定的停車格裡，並無違規。」

不過，不管到底真相是如何，很多人都認為，撞倒了至少也要有處理的態度，而非直接閃人，紛紛怒罵，「哇！我看到好大的雞腿喔」、「就這樣跑掉了？有夠沒水準的耶」、「保時捷應該下來一台貼一張千鈔表示歉意」、「跑了，還不是又要回來做筆錄」、「車價跟品德真的不對等」、「有錢人就是不一樣，跟別人玩不一樣的骨牌。」