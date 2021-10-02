桃園「除暴專案」起獲9槍1.7公斤毒品　揪752人

▲桃園市警局1日執行「除暴專案」，其中楊梅警分局查獲許姓男子於1日晚間持槍騷擾被害人，警方當場查扣4支改造手槍、子彈與土製爆裂物等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局鑑於近期發生多起街頭暴力案件，提前在十月國慶慶典前發放振興經濟五倍券前之治安維護，10月1日執行「除暴專案」，向桃園地檢署聲請搜索票、拘票查獲非法槍枝與子彈、毒品1.7公斤、各類案件731件，拘捕752人到案，其中有4人擁槍自重，甚至囂張押人犯案，共起出9把槍枝彈藥與爆裂物到案，全案移送桃檢偵辦中。

桃園市警局「除暴專案」由桃園市警局刑警大隊規劃，總計動員警力580名、臨檢94處，聲請搜索票27張、拘票63張，總計查獲毒品案件112件共123人、毒品重量1.7公斤；非法槍械9把、子彈104顆，查獲各類案件731件752人。

▲桃園市警局楊梅警分局查獲許姓男子持槍騷擾被害人，當場查扣改造手槍、子彈與土製爆裂物等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市刑大查獲重大案件摘要如下：

一、楊梅分局查獲許嫌涉嫌槍砲案。

許姓男子與江姓女子因感情不睦，許男心有不甘於1日深夜侵入其江女屋內欲談判遭拒，雙方發生爭吵，許男不願離去持續騷擾，江女報案求助，楊梅警方獲報到場拘捕許男，當場在其車內查扣非法槍枝4把、子彈18發、土製爆裂物2枚等證物，警方擴大偵辦另在許男住處查扣空氣長槍1把、瓦斯短槍2把、改造子彈工具1批等相關證物，偵訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪移送桃檢偵辦。

▲桃園市警局中壢警分局查獲林姓男子擁槍自重，並率領同夥砸毀被害人住處鐵門，當場起出槍彈等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

二、中壢分局查獲林嫌等人涉嫌槍砲、毀損及恐嚇等案。

林姓男子與嚴姓男子有債務糾紛，雙方因協調未果，林男在通訊軟體上對嚴叫囂並要求談判，嚴不予理會，林男率眾持棍棒、石頭，砸毀嚴男住處鐵門與玻璃窗行徑相當囂張。中壢分局成立專案小組蒐證後，向桃園地檢署報請指揮偵辦，並向桃園地院聲請搜索票，9月30日在桃園市大溪區查獲林男與同夥廖姓男子到案，當場查扣手槍1支、子彈7顆，全案依違反槍砲彈藥罪嫌移桃檢偵辦。

▲桃園市警局中壢警分局查獲潘姓男子擁槍自重，因工程糾紛，刻意強押被害人交出工程款，警方循線查獲槍彈等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

三、中壢分局查獲潘嫌等人涉嫌槍砲及恐嚇等案。

潘姓男子從事土方行業，日前與林姓男子因工程款借貸發生糾紛，潘男與同夥便伺機趁林不備，強押至工地並持槍恐嚇要脅被害人交出工程款，並刻意將彈匣卸下露出子彈，令林男心生畏懼。中壢分局據報後成立專案小組，經蒐證與調閱監視錄影像比對，於9月29日聲請搜索票與拘票，30日在楊梅區將潘男等人拘捕到案，現場查扣手槍1支、子彈5顆，全案依違反槍砲彈藥罪嫌移送桃檢偵辦。

▲桃園市警局蘆竹警分局查獲嚴姓男子擁槍自重，警方循線查獲槍彈等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

四、蘆竹分局查獲嚴嫌等人涉嫌槍砲及毒品等案。

蘆竹分局追查一起販毒集團案件，發現毒品上游嚴姓男子以販賣毒品獲取不法所得維生，嚴男憂心被黑吃黑擁槍自重，經蘆竹分局向桃檢報請指揮偵辦，並向向桃園地院聲請搜索票，9月28日在桃園市中壢區嚴男住處逮捕嚴男及其同夥到案，當場查扣手槍1支、子彈13顆、第一、二級毒品與相關證物，全案依違反槍砲彈藥、毒品等罪嫌移送桃檢偵辦。

▲桃園市警局平鎮警分局查獲趙姓男子在網路上公開販售毒品，警方循線查獲毒咖啡包等毒品證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

五、平鎮分局查獲趙嫌販賣毒品案。

平鎮分局偵查隊在網路巡邏發現趙姓男子利用通訊軟體散佈販賣毒品廣告，公然招買家以謀取不法利益，平鎮分局10月1日在趙男交易毒品之際，當場查獲販賣毒品，查扣毒品咖啡包20包、第三級毒品共19.29公克等證物，全案依違反毒品罪嫌移送桃檢偵辦。

六、刑事警察大隊查獲林、劉等人假網拍真詐欺案。

刑大查出林男在今年7月起陸續在臉書散布假販售筆記型電腦等物品詐騙，林男以低於市價銷售手法吸引被害人上鉤，使被害人信以為真，被害人匯款後惡意不履約寄送物件商品來詐騙財物。另一起案件為詐騙集團透過網購網站刊登低於市價商品優惠利誘被害人，被害人陷於錯誤，其中劉姓男子將金融帳戶提供給詐欺集團供被害人匯款，被害人未收到商品失去聯絡時，始驚覺受騙。刑大偵七隊專案小組蒐證後聲請核發拘票，9月下旬埋伏將涉案人員查緝到案，全案依詐欺罪嫌移送桃檢偵辦。

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