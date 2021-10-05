15年前遊小琉球機車被偷！警查違規意外尋獲　車主大呼不可思議

▲東港警分局找回失竊15年機車 。（圖／民眾提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港警方會同屏東監理站2日在小琉球執行聯合稽查作業，開出75張違規單，其中一名機車騎士因未戴安全帽遭攔檢，意外查出是台失竊15年的機車；警方4日通知失主領取，讓他半信半疑「這台機車還存在」，隨後從屏東市趕到東港，開心地機車騎回家。

▲陳男騎用機車。

屏東監理站會同東港警方於2日登島，針對汽機車違規、改裝車輛、違規營業等違規行為，共開出75張告發單，其中陳姓男子騎機車未戴安全帽，被警方攔下開單，發現引撆號碼與車牌不符，再進一步追查，偵查，發現是台贓車，失主在15年前報案。

陳姓騎士表示，於10年前，有人欠他錢就以這台機車抵債，他不知道是贓車，警方訊後依贓物罪嫌函送法辦，並聯絡上黃姓車主，住在屏東市的黃男表示，當年騎機車過港到小琉球遊玩，機車被偷。黃姓車主昨天接獲警方通知，「對機車還存在感到很訝異」，趕到東港警分局領取，還一直納悶這台機車還能騎嗎？

警方表示，這台機車的車齡有20多年，但因期間不斷有人使用、保養，還能發動使用；警方並查出當年將該台機車扺債給陳的男子身分，但該男子目前因竊盜案服刑中。